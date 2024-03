L’OL a autant de chance de finir 6e que barragiste

Avant de se rendre à Toulouse ce vendredi (21h), l’OL est 10e de Ligue 1. Avec six points d’avance sur le barragiste, les Lyonnais pourraient souffler un grand coup dans la course au maintien.

15 points sur 18 possibles. Depuis la fin du mercato hivernal, l’OL a un rythme de concurrent au titre ou d’une équipe qui se bat pour décrocher un ticket pour la Ligue des champions. Mais, il n’en est rien puisque les joueurs de Pierre Sage luttent avant tout pour ne pas descendre. En s’offrant une dynamique de cinq victoires sur les six derniers matchs, ils se sont forcément donnés de l’air en remontant à la 10e place.

Et pourtant, avec seulement six points d’avance sur le barragiste, la formation lyonnaise est encore loin d’être sauvée. Le déplacement à Toulouse, un concurrent direct, pourrait logiquement l’y aider avec neuf journées de la fin. "Sur les championnats à 18, normalement à 34-35 points, on se maintient, a détaillé Corentin Tolisso. Si on gagne contre Toulouse, on aura l’esprit plus ouvert pour penser à la Coupe de France et Valenciennes."

Condamné au ventre mou ?

Avec actuellement 31 points, l’OL peut donc assurer ce total même si le milieu lyonnais considère qu’il "y aura quelques points à aller chercher encore parce que le rythme des équipes de derrière à augmenter aussi." Dans les faits, voir les Lyonnais retomber dans leur travers et finir barragiste à l’issue des 34 journées de Ligue 1 a peu de chances d’aboutir. Avant le déplacement à Toulouse, la probabilité de voir l’OL seizième à la fin de la saison est de 0,3% d'après Opta.

Autant de chance d’être barragiste qu’européen puisque voir les coéquipiers de Tolisso accrocher la 6e est quasiment nulle. Mais comme l’a dit le milieu, "être 10e à la 25e journée, j’aurais signé tout de suite en décembre. En gagnant à Toulouse et en les mettant à 5 points, on va bien respirer avant la trêve." Le ventre mou reste la pire des situations, mais vu celle de l’OL pendant une demi-saison, on s’en contentera largement.