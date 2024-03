OL - Fleury : les Fenottes bredouilles à domicile, une première

En ne trouvant pas le chemin des filets contre Fleury en Coupe de France, l’OL a mis fin à une série avec au moins un but à domicile. Une anomalie à réparer dès vendredi (21h), une nouvelle fois contre la formation francilienne.

Le retour de Wendie Renard et Vanessa Gilles à l’entraînement a quelque peu fait passer la pilule un peu plus facilement. Ces deux retours défensifs ne feront pas oublier l’élimination surprise en demi-finale de la Coupe de France contre Fleury. Mais, à l’heure où se profile la Ligue des champions contre Benfica, cela reste forcément une bonne nouvelle pour l'OL. Il en faudra malgré tout plus pour que les Fenottes retrouvent le sourire. Toutefois, malgré la déception, la saison lyonnaise n’est pas terminée et il reste encore deux trophées à aller chercher avec le championnat et la Ligue des champions. L’heure est donc à se remobiliser rapidement avec le retour de Fleury à Décines, ce vendredi (21h), en D1 féminine.

3,5 buts de moyenne contre Fleury

Pour cette nouvelle journée de championnat, il faudra retrouver la mire pour les joueuses de Sonia Bompastor. En Coupe de France, c’est avant tout dans ce secteur que les Lyonnaises ont pêché et ont donc été sous la menace des tirs au but. Un exercice qui s’est révélé fatal. Ce vendredi, l’OL devrait faire sans Ada Hegerberg mais le flambeau devrait être repris pour ne pas tomber dans un sentiment négatif avant Benfica. En étant en manque d’efficacité contre Fleury il y a une semaine, les Fenottes ont mis fin à une série qui durait depuis 86 matchs au GOLTC avec au moins un but inscrit. Dans l’histoire, elles ont d’ailleurs trouvé le chemin des filets à 42 reprises en 12 matchs contre le club francilien, soit une moyenne de 3,5…