Absente des terrains depuis la mi-décembre, Wendie Renard aperçoit le bout du tunnel. La capitaine de l’OL a participé à l’entraînement collectif mardi pour la première fois.

L’élimination en demi-finale de la Coupe de France a montré toute l’importance qu’elle pouvait avoir. Les supporters de l’OL n’ont pas attendu ce match contre Fleury pour savoir que Wendie Renard était plus qu’une capitaine chez les Fenottes. Cependant, dans une rencontre aussi fermée que cette demie, la taille et le jeu de tête de l’internationale française n’auraient pas été de trop pour faire sauter le verrou francilien. A l’heure où les autres objectifs lyonnais se profilent avec notamment la Ligue des champions, Sonia Bompastor peut avoir le sourire. Le bout du tunnel se rapproche pour Wendie Renard et l’entraîneure devrait bientôt pouvoir compter de nouveau sur sa défenseuse.

Pas de précipitation pour un retour

Absente depuis le match aller à Fleury à la mi-décembre, Wendie Renard avait dû passer sur la table d’opération pour soigner le problème à la cuisse contracté lors de la dernière journée de la phase aller de D1 féminine. Si l’OL avait parlé de "plusieurs semaines" d’absence et donc un certain flou, un retour n’était pas espéré avant le printemps. En retrouvant l’entraînement collectif mardi pour la première fois, Wendie Renard est plutôt dans les temps. Cela reste forcément une bonne nouvelle pour l’OL et Sonia Bompastor, qui a également retrouvé Vanessa Gilles mardi, même si aucun risque ne sera pris après une si longue convalescence. Voir la joueuse aux 36 titres dans le groupe dès vendredi contre Fleury ne semble pas réaliste.