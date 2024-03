OL : Nuamah s’est entraîné, Mangala en salle

À deux jours du déplacement à Toulouse, Ernest Nuamah a fait son retour à l’entraînement de l'OL aux côtés d’Alexandre Lacazette. Orel Mangala s’est contenté d’un travail en salle, tandis que Saïd Benrahma était toujours absent.

Ambiance studieuse ce mercredi au centre d’entraînement de l’OL. Avec la victoire acquise à Lorient, les joueurs de Pierre Sage ont fait un pas supplémentaire de plus vers le maintien. Toutefois, rien n’est encore acquis et le déplacement à Toulouse vendredi (21h) reste capital. Pierre Sage en est bien conscient, lui qui avait fixé la barre des 35 points comme objectif, et la prudence est le mot d’ordre dans les rangs lyonnais depuis le début de la semaine, malgré la confiance.

Pour ce dernier rendez-vous dans la Ville Rose avant la trêve internationale, le groupe de l’OL devrait logiquement se passer de Saïd Benrahma. Touché à la cuisse en Bretagne, l’Algérien n’a pris part à aucune séance collective et était toujours absent ce mercredi. Aucun risque ne sera pris avec l’ailier, alors que deux semaines de repos se profilent pour les joueurs non sélectionnés avec leur pays.

Lacazette bien présent

Benrahma n’était pas le seul absent de la journée puisque Orel Mangala n’était pas de la partie également. Malade la semaine dernière, le Belge avait pourtant repris avec le groupe dès lundi. À deux jours de Toulouse - OL, le milieu s’est contenté d’un travail en salle. Sera-t-il présent pour le déplacement sur les bords de la Garonne ? L’optimisme était plutôt de mise dans l’environnement lyonnais et Pierre Sage apportera de plus amples explications lors de sa conférence de presse d’avant-match.

À ces deux absences s’est couplée une bonne nouvelle avec le retour à l’entraînement d’Ernest Nuamah. Le Ghanéen était blessé depuis la veille du match à Lorient et n’avait pas repris les séances collectives depuis lundi. C’est désormais chose faite avec à ses côtés Alexandre Lacazette, parfaitement remis de sa blessure à la cuisse.