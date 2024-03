OL : Mangala de retour ce lundi, pas Benrahma

Malade la semaine dernière, Orel Mangala n’avait pas pu faire le déplacement avec l'OL à Lorient samedi. Rétabli, le Belge a fait son retour à l’entraînement en même temps qu’Alexandre Lacazette.

Leurs absences n’ont finalement pas porté préjudice à l’OL. Mais Pierre Sage préfère très certainement pouvoir compter sur son effectif au complet plutôt que de compter les forfaits. Samedi, à Lorient, l’entraîneur lyonnais a dû faire sans Alexandre Lacazette, mais aussi Orel Mangala, Ernest Nuamah et Ainsley Maitland-Niles. Quatre absences de poids qui ont été compensées par une vraie prestation collective des Lyonnais au Moustoir. Plus que faire le dos rond, la formation lyonnaise a fait preuve de maitrise pour l'emporter (0-2). Il faudra confirmer à Toulouse vendredi (21h) et Sage devrait pouvoir compter sur des forces supplémentaires.

Nuamah et Benrahma absents

Ainsley Maitland-Niles a purgé son match de suspension et est de nouveau disponible. Présent à l’entraînement, l’Anglais a pu voir le retour d’Alexandre Lacazette pour les séances collectives. Seulement, le capitaine de l’OL n’était pas le seul à retrouver les pelouses du GOLTC. Malade et souffrant la semaine dernière, Orel Mangala est de nouveau sur pied puisqu’il était présent pour la reprise avec ses coéquipiers. En revanche, pas de trace d’Ernest Nuamah, présent à Décines mais absent sur les images tournées par le club ce lundi, ni de Saïd Benrahma, sorti sur blessure à Lorient et qui devrait faire l'impasse sur le déplacement à Toulouse.