D1 féminine : Victoria Beyer au sifflet d’OL - Fleury vendredi (21h)

Une semaine après avoir croisé le fer une première fois en Coupe de France, l’OL et le FC Fleury se retrouvent en championnat, vendredi (21h). L’arbitrage de Victoria Beyer sera forcément scruté après les polémiques de ces derniers jours.

Comme on se retrouve. Six jours après que le FC Fleury a fait le gros coup en éliminant l’OL en demi-finale de la Coupe de France, les deux équipes se retrouvent vendredi (21h) en championnat. Un contexte différent qui n’effacera pas la désillusion lyonnaise d’avoir perdu sa couronne, mais il risque d’y avoir de la tension dans l’air et du travail pour Victoria Beyer. Samedi, Griedge Mbock et Sonia Bompastor ne décoléraient pas contre certaines décisions arbitrales d’Elisa Dupeux en faveur des Franciliennes. Il a notamment été question du coup porté par la gardienne adverse sur Ada Hegerberg et qui a entraîné la sortie sur blessure de l’attaquante norvégienne. Héroïque malgré ce coup, Chloé N’Gazi sera de retour sur la pelouse de Décines avec l’envie de rééditer pareil exploit.

Quoi qu’il en soit, Victoire Beyer aura de la pression sur les épaules bien malgré elle. En étant désignée pour arbitrer cet OL - Fleury, elle sait que ses décisions vont être scrutées après les polémiques de la Coupe de France. Pour se montrer la plus juste possible, Beyer pourra compter sur ses assistantes Bérengère Jourdain et Violette Le Chevert pour prendre les meilleures décisions. En espérant juste que le spectacle soit de meilleure facture qu’en coupe.