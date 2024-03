Formé à l’OL, Yoann Court lutte contre des dettes de jeu

Yoann Court, ancien joueur formé à l’OL et passé notamment par Brest (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Passé par le centre de formation de l’OL dans les années 2000, Yoann Court fait aujourd’hui parler de lui en dehors des terrains. Sans club, le joueur offensif est criblé de dettes suite à une addiction aux paris sportifs.

Il fait l’actualité bien malgré lui et aurait certainement préféré que tout se règle dans la sphère privée. Néanmoins, suite à l’émission de Julien Courbet sur M6 et RTL "Ça peut vous arriver", les problèmes de Yoann Court ont de nouveau éclaté sur la place publique. Suite à un appel d’une femme, le joueur offensif français a dû s’expliquer sur la dette de 6 000€ qu’il a contractée auprès de cette dernière, rencontrée au Maroc il y a six mois.

Tombé dans la spirale infernale des paris sportifs, Court croule sous les dettes dont cette dernière qui n’a toujours pas été remboursée malgré les différentes relances. "Je vais lui rendre, je l’ai promis. Il n’y a pas de souci, a-t-il expliqué à l’animateur Julien Courbet. Pour l’instant, je n’ai pas de fonds, mais j’attends de retrouver un projet. J’ai donné ma parole, mais ça va prendre un peu de temps. Je vais faire un effort pour trouver. J’ai eu des problèmes où j’habitais, avec des menaces et beaucoup de pression."

40 000€ de dettes globales ?

Formé à l’OL (2005-2010) avec lequel il n’a jamais pu signer de contrat professionnel et membre de la génération 90 d’Anthony Lopes, Yoann Court a été l’un des nombreux joueurs suspendus et sanctionnés par la LFP après avoir été reconnu coupable d’avoir réalisé des paris sportifs. Cela est interdit pour les joueurs et dans la foulée de la sanction de novembre 2023, le SM Caen a mis un terme au contrat du natif de Carpentras en janvier dernier. Dans une spirale négative ou "l’enfer du jeu", terme employé par l’émission, Yoann Court aurait une dette totale de 40 000€ à rembourser.