OL : "Tant qu'il y aura des Gones" en direct

Comme tous les lundis à 19h, "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission 100% OL, avec Razik Brikh et Nicolas Puydebois, est de retour. Ensemble, ils vont revenus sur la victoire lyonnaise à Lorient ainsi que sur la performance de Nemanja Matic.

Comme l'OL samedi à Lorient, Razik Brikh et Nicolas Puydebois répondent présents ce lundi pour un nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". Pendant une heure, l'équipe de TKYDG va décortiquer l'actualité du club lyonnais avec comme ligne directrice la victoire en Bretagne (0-2). En Bretagne, les joueurs de Pierre Sage ont réussi à s'imposer pour la première fois de la saison sans Alexandre Lacazette. L'accent sera donc mis sur la performance collective des Lyonnais qui a permis de prendre le dessus sur les Merlus et ainsi remonter à la 10e place de la Ligue 1.

Sage veut concerner tout le monde

Dans cette partition, un soliste a notamment crevé l'écran en toute discrétion. Avec 83 passes réussies sur 83 tentées, Nemanja Matic a retrouvé son aura dans l'entrejeu lyonnais après un coup de mou face à Lens. Sa performance sera forcément analysée, tout comme le fait de savoir si le tempo lent favorise le jeu du Serbe ou si ce dernier peut malgré tout s'adapter à une pression un peu plus intense. Dans la troisième et dernière partie de "Tant qu'il y aura des Gones", la gestion managériale de Pierre Sage sera au centre des discussions. Avec notamment les titularisations de Mama Baldé et Malick Fofana, l'entraîneur de l'OL a envoyé un message fort.

