Un OL en toute maîtrise à Lorient (0-2), Matic la pièce maîtresse

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission 100% OL avec Razik Brikh, Nicolas Puydebois, était de retour. Ensemble, ils sont notamment revenus sur la victoire lyonnaise à Lorient samedi (0-2).

Et de neuf pour l'OL. À Lorient, les Lyonnais ont signé leur neuvième victoire de la saison et pointent désormais à la 10e place avec 31 points. Pour lancer ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones", Razik Brikh et Nicolas Puydebois sont forcément revenus sur le succès en terres bretonnes (0-2). L'occasion de s'attarder sur le travail collectif réalisé par les joueurs de Pierre Sage et d'une prestation peut-être la plus aboutie de la saison. Le tout sans Alexandre Lacazette, Orel Mangala, Ernest Nuamah et Ainsley Maitland-Niles. Face à un concurrent direct, l'OL était attendu au rebond et il a répondu présent.

La notion de groupe plus que d'individualité

Dans la seconde partie de l'émission, l'équipe de TKYDG s'est arrêtée sur le rôle qu'a pu jouer Nemanja Matic dans ce succès et plus globalement depuis son arrivée. Cela a donné lieu à quelques discussions avec la prestation délivrée une semaine plus tôt contre Lens. Le Serbe avait été moins en vue et le jeu déployé par l'OL s'en était ressenti. Une deuxième dépendance de la formation lyonnaise en plus de celle avec Lacazette ? En mettant la notion d'équipe au centre de son projet, Pierre Sage essaye pourtant de ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Ce thème a été le troisième et dernier de ce lundi soir avec la volonté de l'entraîneur de concerner tout le monde pour le bien commun.