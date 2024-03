OL : Matic a joué les "Monsieur Propre"

Bien muselé par Lens, Nemanja Matic a retrouvé son influence samedi à Lorient. Toujours aussi précieux dans la construction, le Serbe s’est payé le luxe de réussir les 83 passes tentées face aux Merlus.

Taille patron. Un seul mot et pourtant deux attributs définissant parfaitement ce que peut être Nemanja Matic dans cet OL version 2024. Du haut de son mètre quatre-vingt-seize, le Serbe est venu se greffer aux tours de contrôle déjà présentes avec Jake O’Brien et Duje Caleta-Car en défense centrale. Tous trois forment désormais un vrai trident qui n’a malheureusement pas encore réussi à se mettre en évidence sur les coups de pieds arrêtés. À son envergure, Matic y ajoute toute son expérience pour en faire le nouveau patron de cette formation. Il y a le chef de file, Alexandre Lacazette, buteur quasi exclusif de l’OL, et il y a désormais un joueur capable gérer le rythme d’un match.

100% de réussite à la passe

Depuis le départ de Bruno Guimaraes à l’hiver 2022, c’est clairement ce qu’il manquait à l’OL. Ce n’est pas faute d’avoir vu Peter Bosz et Laurent Blanc réclamer ce renfort, mais il a donc fallu attendre deux ans pour que le club lyonnais retrouve une vraie rampe de lancement. Corentin Tolisso s’y est bien essayé, mais plus par défaut et un physique chancelant qu’une véritable option. Quelques critiques, logiques, ont été émises après Lens face au manque d’impact de Matic dans cette rencontre. Bien cadré par le pressing lensois, le Serbe n’avait pas eu l’influence de ses premières sorties lyonnaises.

Comme par enchantement, il a retrouvé son rayonnement en Bretagne et la magie a de nouveau opéré dans le jeu lyonnais. On sait depuis maintenant plusieurs années qu’il n’est pas embêté avec le ballon et il l’a de nouveau prouvé à Lorient. Espace réduit, redoublement de passe, renversement de jeu, Nemanja Matic a fait la totale aux Merlus samedi en fin d’après-midi. Dans un poste soumis à la pression adverse, l’ancien de Chelsea nous a gratifié d’un 100% de passes réussies au Moustoir. Et il n’est là pas question de trois ou quatre passes vers l’avant, mais d’un total de 83 passes réussies en autant de tentées. Le plus haut total en Ligue 1 pour un joueur qui n’évolue pas en défense d’après Opta.

La gestion du tempo est son dada

Alors oui, le jeu du Serbe n’est pas le plus clinquant, le plus flamboyant, mais il est diablement efficace. Et à ceux qui disent qu’il ne court pas, il a fini juste derrière Maxence Caqueret au nombre de kilomètres parcourus au Moustoir. Tout est question de placement et déplacement et sur ce point, Matic est une référence en Ligue 1 et à travers l’Europe lors de la dernière décennie. Pierre Sage n’avait d’ailleurs pas manqué de souligner l’importance de ce recrutement. "Il dégage du charisme sur le terrain et dans le vestiaire. Il est capable de gérer le tempo de l’équipe, de calmer quand il le faut."

En effet, c’est tout ce qu’il manquait à l’OL. De l’expérience, mais aussi de la capacité à pouvoir s’adapter à la situation d’un match. Jouer vite quand le jeu le demande, temporiser quand le torchon brûle ou que l’équipe mène au score comme à Lorient. "Il a fallu un peu transformer notre manière de défendre quand on a ouvert le score, on a été plus en bloc bas ou médian, mais j’ai trouvé l’équipe mature dans sa capacité à attaquer la profondeur sur les deux ou trois situations qui le proposaient, et à garder la balle dans les autres moments pour éviter que le boomerang ne revienne vite." Par son expérience, Matic n’y a pas été étranger.