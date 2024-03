Toulouse - OL : Maitland-Niles a purgé son match de suspension

Suspendu pour un match ferme, Ainsley Maitland-Niles a dû faire l’impasse sur le déplacement à Lorient, samedi. L’Anglais sera bien de retour contre Toulouse tandis que Clinton Mata a livré une prestation solide en Bretagne.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Samedi, Clinton Mata a profité de la suspension d’Ainsley Maitland-Niles pour retrouver une place de titulaire. Le moins qu’on puisse dire est que l’Angolais a plutôt bien mis à profit les 90 minutes passées sur la pelouse de Lorient pour poser quelques tracas à Pierre Sage. Solide défensivement comme à son habitude, Mata a apporté du poids offensivement. Proche de marquer en première période, l’ancien de Bruges a délivré une belle passe décisive à Nicolas Tagliafico pour l’ouverture du score de l’OL. Enchaînera-t-il contre Toulouse, vendredi (21h) ?

Il reste en sursis

En tout cas, si à Lorient, la question ne se posait pas sur le poste de latéral droit entre Mata et Kumbedi, cela sera un peu plus le cas dans la Ville Rose. En effet, Maitland-Niles sera de retour contre Toulouse après avoir purgé son match de suspension suite à son rouge contre Lens. Titulaire lors des six derniers matchs avant cette exclusion, l’Anglais semblait avoir pris le dessus sur Clinton Mata. Et si les compteurs avaient été remis à zéro entre les deux latéraux ? En tout cas, Ainsley Maitland-Niles sait qu’il ne devra pas prendre de carton jaune avant la fin de la saison, au risque d’être suspendu pour un deuxième match. Un match de sursis plane en effet au-dessus de la tête de l’ancien d’Arsenal.