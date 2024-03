Toulouse - OL, duel d'équipes en forme en 2024

Avec 15 points pris lors des 8 dernières journées, Toulouse et l'OL, qui s'affrontent vendredi prochain, font partie des clubs de Ligue 1 en forme.

On ne dirait pas au vu des classements respectifs, mais Toulouse et l'OL comptent, en 2024, parmi les meilleures formations de Ligue 1. En grande difficulté avant le passage à la nouvelle année, les deux futurs adversaires (vendredi 21 heures) ont nettement redressé la barre sur les deux derniers mois et demi de compétition.

Commençons par l'Olympique lyonnais, qui vient de remporter cinq de ses six précédentes affiches en championnat et a pris 15 points sur 24 possibles depuis janvier. Rappelons qu'il possédait 16 unités avant la trêve (17 journées). Avec ce total, il se classe quatrième, à égalité avec plusieurs concurrents (dont le TFC et Brest), derrière Rennes (17) et Paris et Lens (16). Cela lui permet de remonter au 10e rang à ce jour.

Toulouse a déjà pris plus de point que sur la 1re phase

Le redressement toulousain est encore plus spectaculaire. Si les Haut-Garonnais ont eux aussi cumulé cinq victoires et trois défaites en 2024, ils ont surtout déjà empoché plus de points sur la première phase (15 contre 14), passant de la 16e à la 11e place, juste derrière le groupe de Pierre Sage donc. Néanmoins, ils ont chuté lors d'un rendez-vous important au Havre dimanche (1-0).

La confrontation du 15 mars promet donc beaucoup entre deux équipes voulant au plus vite écarter la menace de la relégation. Le gagnant de ce duel de la 26e journée fera un très grand pas en ce sens. A l'aller, le triplé d'Alexandre Lacazette avait porté les Lyonnais (3-0).