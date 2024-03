A l’OL, la notion de groupe fait désormais foi

Depuis plusieurs semaines, le groupe lyonnais semble avoir passé un cap dans la notion de collectif. Une réussite de ce point de vue pour Pierre Sage et son staff.

Cette saison, il est rare que la notion de groupe ait été mise en avant à l’Olympique lyonnais. Néanmoins, depuis plusieurs semaines, notamment avec les arrivées hivernales et les récents succès, c’est un aspect qui est à nouveau à valoriser du côté de Décines. Nous manquons encore un peu d’exemples sur les terrains de Ligue 1 pour le montrer, mais à l’image du succès face à Lille en Coupe de France début février (2-1) ou celui du week-end dernier à Lorient (0-2), on en voit petit à petit les prémisses.

Dans le Morbihan, même privés de leur capitaine et meilleur élément, Alexandre Lacazette, ainsi que deux ou trois autres titulaires : Ainsley Maitland-Niles, Orel Mangala et Ernest Nuamah, les Rhodaniens ont livré une prestation solide, sans être flamboyants, pour écarter les Lorientais sans trembler. “Personnellement, je suis un peu plus serein aujourd’hui. On a vu la réaction de l’équipe après le revers face à Lens (0-3), elle aurait pu couler, en plus, Lorient était sur une dynamique intéressante… Si l’environnement du club n’a pas été si perturbé que ça par la défaite, c’est parce que ça travail, a remarqué notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. On a retrouvé la sérénité. Actuellement, ce sont les performances qui parlent pour l’OL. Cela fait très longtemps que je ne l’avais pas vu aussi apaisé.”

Un travail de fond à tous les niveaux

L’objectif maintien n’est toutefois pas encore officiellement acquis, mais le redressement est spectaculaire lorsqu’on sait qu’après 14 journées, les coéquipiers d’Anthony Lopes possédaient seulement sept points. 11 matchs plus tard, ils en comptent 24 de plus. “Ce n’est pas le fruit du hasard, ça vient du travail fait cet hiver à tous les niveaux. Je pense que Pierre Sage a beaucoup joué sur l’aspect mental, je trouve qu’il a transfiguré le groupe dans l’attitude, a noté le triple champion de France (2002-2003) sur le plateau de TKYDG. Il a lavé les têtes. Son discours passe et est appliqué par les joueurs. Je pense que c’est sur ce point-là qu’il a réussi et que Fabio Grosso a échoué.”

Au-delà des statistiques, il y a aussi le ressenti, et les images que l’on voit du stade et lors des séances d’entraînement nous montrent que comme le veut l’expression consacrée, “le groupe vit bien”. “En tant que staff, on se dit que les garçons les plus durs à surveiller, ce ne sont pas les titulaires, car eux jouent, mais plutôt ceux qui ont peu de temps de jeu. Ils peuvent instaurer une mauvaise ambiance. Sur cet aspect, le management de l’encadrement technique est important, a insisté Nicolas Puydebois. Il faut les garder concernés par l’objectif commun, leur expliquer que c’est collectivement que l’Olympique lyonnais va s’en sortir. Et ça, Pierre Sage le dit depuis le début. Tout le monde est responsabilisé.”

S'en sortir collectivement plutôt qu'individuellement

Dans son discours, le coach jurassien l’évoque en effet souvent cette nécessité de s’en sortir ensemble plutôt que par des individualités. Cas concret samedi dernier avec l’absence de Lacazette en Bretagne, un forfait qui n’a finalement pas eu d’impact malgré la prédominance de l’avant-centre dans cette formation. "La meilleure personne pour remplacer ton meilleur buteur, c’est l’équipe, a clamé le technicien de 44 ans. On a vraiment voulu apporter une réponse collective. C’est ce que les joueurs ont fait. Voir le latéral droit qui centre pour le latéral gauche, qui marque de la tête, ça, ce n’était pas dans le mode d’emploi. Mais ils étaient dans les bonnes zones et suffisamment stimulés pour le faire."

Maintenant, il faut que ce principe de base du sport se maintienne, et cela passera notamment par l’état d’esprit et les décisions qui seront prises dans un futur proche par l’état-major rhodanien. “On sent que depuis l’arrivée de Pierre Sage, la mise en place d’un vrai organigramme cohérent, il y a une colonne vertébrale qui se met en place, aussi bien aussi à la direction sportive que dans le vestiaire, a apprécié Nicolas Puydebois. Le mercato a permis d’ajouter une réelle plus-value à ce niveau-là. Le fait de l’avoir confirmé dans ce rôle d'entraîneur, lui qui a amené son humilité et sa simplicité à cette équipe, tout cela ressemble à ce qu’on veut, nous supporteurs, que soit l’OL.” Il reste encore du chemin avant que le club ne retrouve les premières places du championnat, mais il semble désormais sur la bonne voie.