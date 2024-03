Les supporters de l’OL en mai 2023 contre Monaco (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Mardi, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné deux supporters de l’OL pour "introduction ou port dans une enceinte sportive d’objet incitant à la haine ou à la discrimination". Une délibération dont s’est félicité SOS Racisme.

On aurait pu croire que l’absence de condamnation pour "provocation publique à la haine ou à la violence" aurait mis en rogne SOS Racisme, mais l’association s’est plutôt félicitée des décisions prises par le tribunal judiciaire de Marseille mardi. Ce dernier a condamné à des peines de prison pour "introduction ou port dans une enceinte sportive d'objet incitant à la haine ou à la discrimination" deux supporters de l’OL. Ces deux jugements font suite aux interpellations lors d’OM-OL en novembre dernier et au match annulé puis reporté suite à l’attaque du bus lyonnais.

Après un jugement à la mi-janvier, les deux individus ont donc connu leur sanction mardi. "SOS Racisme ainsi que l’association SPORTITUDE, parties civiles lors de cette procédure judiciaire, déplorent que ce type d’actes se répètent dans les enceintes sportives dédiées au football. C’est pourquoi, face à ces actes qui sont malheureusement loin d’être des cas isolés, les deux associations se félicitent de la condamnation des deux supporters", peut-on lire dans le communiqué de l’association.

La "provocation publique à la haine ou à la violence" non retenue...

Condamnés à 4 et 6 mois d’emprisonnement, les deux supporters sont également interdits d’enceinte sportive pour les trois prochaines années avec obligation de pointer pendant les matchs de l’OL. Membres du groupuscule d’extrême droite "La Mezza Lyon", ils avaient été jugés pour des cris de singe et des saluts nazis. L’un des deux avait d'ailleurs avoué ces actes lors du jugement en janvier. Pourtant, mardi, l'infraction de "provocation publique à la haine ou à la violence" n’a pas été retenue… Preuve qu’il reste encore du chemin pour éradiquer toute violence et tout racisme dans les stades.