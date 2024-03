OL : Tolisso satisfait de son retour contre Lorient

Absent depuis Montpellier mi-février, Corentin Tolisso a signé un retour convaincant contre Lorient samedi dernier. Le milieu pourrait enchaîner à Toulouse face à l’incertitude d’Orel Mangala.

Les blessures ont tellement été à répétition ces dernières années que voir Corentin Tolisso sur le flanc est presque devenue une norme chez certains supporters. Malheureusement, pourrait-on dire… Depuis son retour à l’OL, le milieu n’est pas plus épargné même s’il y a clairement du mieux cette saison. Seulement, un nouveau pépin physique est venu le stopper dans son élan contre Montpellier à la mi-février. Si Pierre Sage avait dit dans un premier temps que la sortie de son joueur n’était "rien de grave", Tolisso est malgré tout resté absent pendant quatre semaines, manquant plusieurs matchs.

À l’heure où la concurrence fait rage, le champion du monde a vu Orel Mangala se faire une place dans l’entrejeu aux côtés de Nemanja Matic et Maxence Caqueret. Pourtant, samedi, Corentin Tolisso a, lui aussi, profité de l’absence du Belge pour retrouver les terrains, après un match contre Lens resté sur le banc. "Ça faisait quatre semaines que je n’avais pas joué donc j’ai un peu tiré la langue à la fin, mais j’étais content et j’ai demandé au coach de ne pas trop sortir quand j’ai vu Mahamadou (Diawara) se changer, car j’avais l’ambition de faire les 90 minutes."

"Je ne suis plus obligé de faire le jeu"

Brassard de capitaine autour du bras, Corentin Tolisso a été plutôt convaincant dans l’entrejeu. Étant à l’origine de la première grosse situation pour l’OL à Lorient, le numéro 8 a "essayé de créer des occasions, de récupérer des ballons, de me projeter." Ce n’est plus le Corentin Tolisso de 2017, mais il y a longtemps que l’on ne l’avait pas vu se porter autant vers le but adverse. Cette position haute sur le terrain, Tolisso l’explique notamment par la présence de Matic derrière lui. "Il dégage énormément de facilité technique. On peut se reposer sur lui, il peut digérer le jeu, gérer les temps forts et faibles. C’est ce qu’il nous manquait dans l’équipe depuis le début de la saison. Ça permet de jouer dans un système avec des numéros 8 plus libérés. Avec Maxence, on n’est plus obligé de faire le jeu."

Toujours dans la volonté de harceler avec un pressing haut, les deux milieux sont plus proches de la zone de vérité. À eux de faire mouche pour permettre à l’OL d’avoir une corde supplémentaire à son arc. Dès vendredi à Toulouse ?