L’OL parmi les équipes les moins efficaces d’Europe

Mahamadou Diawara et Alexandre Lacazette lors d’OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré le renouveau des dernières semaines, l’OL a notamment prouvé contre Lens qu’il avait du mal à se montrer efficace. À l’échelle européenne, le club lyonnais est l’une des formations qui marquent la moins que ce qui est attendu.

Après deux matchs sans son attaquant vedette, l’OL va retrouver Alexandre Lacazette vendredi (21h) à Toulouse. Auteur de 12 des 28 buts lyonnais depuis le début de la saison en Ligue 1, le numéro 10 est le fer de lance de l’attaque rhodanienne. En regardant la défaite contre Lens, cette dépendance était criante avec cette incapacité de l’OL à marquer et à gagner par la même occasion une rencontre sans Lacazette. Les Lyonnais ont rectifié le tir à Lorient avec un premier succès cette saison sans leur buteur, mais on ne peut pas dire non plus que la ligne d’attaque composée de Benrahma, Baldé et Fofana a été flamboyante. Mama Baldé a beau avoir débloqué son compteur, il devrait logiquement retourner s’asseoir sur le banc vendredi à Toulouse.

Seul Nice fait pire en Europe

Ce problème offensif n’est pas nouveau malgré deux buts inscrits au Moustoir. Depuis le début de la saison, l’OL sous-performe dans ce domaine et un peu plus d’efficacité aurait certainement permis aux coéquipiers de Corentin Tolisso de s’offrir une victoire plus rapidement en début de saison. Dans son rapport hebdomadaire, le CIES estime que depuis le début de la saison, pour un but marqué, l’OL aurait dû statistiquement en inscrire 1,49. Un différentiel de -0,49 qui place la formation lyonnaise à l’avant-dernier place dans les cinq grands championnats européens, juste devant l’OGC Nice. Les Aiglons ont d'ailleurs montré que malgré ces expected-goals négatifs, cela ne les avait pas empêché de jouer les premiers rôles. Même si la baraka a légèrement tourné ces derniers matchs...