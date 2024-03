OL : Matic s’attire les éloges de tout un groupe

Omniprésent contre Lorient samedi, Nemanja Matic n’en finit plus de séduire son monde à l’OL. Pierre Sage et Corentin Tolisso n’ont eu que des mots positifs pour parler du Serbe.

83 sur 83. Samedi, Nemanja Matic a rendu une copie parfaite contre Lorient. Une performance XXL, certes contre une formation qui joue la course au maintien, mais qui en dit long sur l’importance qu’a prise le Serbe dans le milieu de l’OL depuis son arrivée. Au four et au moulin, Matic aurait même pu s’offrir son premier but sur une frappe lointaine, bien repoussée par le gardien adverse. Un plat du pied chirurgical qui décrit bien les qualités de l’ancien de Chelsea et Manchester United.

Mais plus que cette frappe, c’est bien son rôle dans l’entrejeu lyonnais qui a changé le visage de cette formation depuis un mois et demi. "Dans le match de samedi (face à Lorient), vous avez tous remarqué la statistique : 100% des ballons qu’il a joués ont été conservés par l’équipe. Il est à la fois calme et expressif, et quand il parle dans le vestiaire, tout le monde l’écoute, a décrit Pierre Sage ce mercredi en conférence de presse. Il s'intègre bien au groupe, c’est plutôt naturel. Les relations sont vite devenues naturelles, il n’y a rien d’imposé, ce qui est très appréciable."

Il a libéré ses partenaires du milieu

Polyglotte, Nemanja Matic converse en anglais avec ses coéquipiers et le staff, mais cela ne l’empêche pas de parler la même langue sur le terrain : celui du football simple et efficace. "Nemanja est un joueur qui fait avancer le ballon. Il peut influencer le rythme de jeu collectif, déséquilibrer l'adversaire et garder le ballon pour organiser les attaques." Dans une position de sentinelle, le Serbe joue un rôle de troisième au moment d’une phase de conservation arrêtée, à l’image de ce que pouvait faire un Sergio Busquets au FC Barcelone.

À la différence qu’il n’a pas des solistes comme Xavi ou Iniesta devant lui, mais des profils plus box-to-box avec Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Garant de l’équilibre de l’OL, Nemanja Matic en est également le quarterback. "Il dégage une très grosse qualité technique, du calme, de la sérénité, de l’expérience, a de son côté avancé le champion du monde 2018. Il nous libère, Maxence (Caqueret) et moi, en position de numéro 8, car il excelle dans le rôle de meneur reculé."

À l’aise sur le terrain et en dehors, à l’image de sa découverte de Lyon en famille, Matic fait l’unanimité.