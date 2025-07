Le calendrier de l'OL au mois d'août

L'Olympique lyonnais entame son ultime phase de préparation en prélude aux choses sérieuses : le championnat en août.

L'OL est dans les starting-blocks, bientôt lancé dans le vif du sujet : la reprise de la Ligue 1. Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Certes, les deux derniers matchs amicaux ont laissé un goût prometteur après les festivals offensifs contre Hambourg et le RCD Majorque (deux fois 4-0). Mais le travail n'est pas terminé en cette présaison.

Le prochain adversaire s'annonce assez copieux avec une rencontre de gala le 2 août face à l'ogre allemand : le Bayern Munich. En rodage oui, mais il reste le champion d'Allemagne en titre. La préparation estivale se terminera par la réception de Getafe au stade Pierre-Rajon (Bourgoin-Jallieu) le 9. L'occasion pour les joueurs de renouer un peu avec le public avant de mettre le cap vers le nord.

Première à Lens

Même si l'hypothèse d'une relégation en Ligue 2 a bien failli devenir réalité, la présence des Lyonnais dans l'élite française est bel et bien officielle. Leur rentrée se fera le 16 août. Le premier virage de la piste pourrait être épineux avec un premier déplacement chez les Sang et Or de Pierre Sage. Difficile, car entre Lensois et Rhodaniens, personne n'a su faire pencher la balance au stade Bollaert ces deux dernières années (deux fois 1-1).

La semaine suivante, c'est un moment que chaque supporter attend depuis le dernier match du général Alexandre Lacazette face à Angers (2-0) en mai. L'OL reviendra dans son antre le samedi 23 août. Face à Metz, les hommes de Paulo Fonseca chercheront à offrir une belle fête à ses supporters pour les retrouvailles.

Un choc contre l'OM dès la 3e journée

Enfin, les Rhodaniens clôtureront la troisième journée de Ligue 1 par le choc des olympiques, à domicile. Une confrontation contre un OM programmée le dimanche 31 août pour clôturer la 3e journée. Une belle manière d'entrer dans cette saison 2025-2026 placée sous le signe de l'incertitude.

Le programme de l'OL au mois d'août :