Toulouse - OL : des Lyonnais libérés et bientôt délivrés ?

Grâce à leur bonne série en février et à la victoire à Lorient, les joueurs de l’OL sont remontés au classement. En même temps que le retour de la confiance, les Lyonnais reprennent du plaisir sur le terrain avant de se rendre à Toulouse.

On a connu entraînement plus joyeux à Décines. Mercredi, les sourires n’étaient pas forcément de sortie à l’entraînement de l’OL à deux jours du déplacement à Toulouse. Non pas que les joueurs lyonnais soient au fond du saut, bien au contraire. Avec 15 points pris sur 18 possibles depuis début février, ils surfent sur une vague plus que positive. Un élan qui leur a permis de passer de la 16e au sortir d’une défaite contre Rennes à domicile à une 10e place avant de se rendre à Toulouse, ce vendredi (21h). Les choses ont bien changé, l’effectif aussi et c’est avant tout une détermination et une certaine volonté d’être studieux qui a rendu la séance de mercredi très sérieuse.

Ce n’est d’ailleurs pas Corentin Tolisso qui dira le contraire. "Quand je vois nos derniers matchs, quand je vois encore la qualité de la séance d’aujourd’hui (mercredi), il y a de quoi être positif." Positif certes, mais pas non plus arrivé. Il faudra bien sûr attendre le résultat à Toulouse pour savoir si ce qui s’est dit en conférence de presse s’est traduit sur le terrain, mais les Lyonnais savent que rien n’est encore joué. Ils reviennent "de très loin" mais la plus grosse erreur serait désormais de croire que le maintien est acté. Il n’est plus très loin avec 31 unités au compteur à neuf journées de la fin, mais il n’est pas encore acquis. "Il ne faut pas croire qu’on est arrivés. Il faut qu’on continue de travailler. Il y a encore quelques points à aller grappiller", a poursuivi le milieu français.

"On reste une équipe qui se construit"

L’OL a trop galéré ces derniers mois pour de nouveau s’écrouler par excès de confiance. Avec Pierre Sage à sa tête, la formation lyonnaise semble plutôt à l’abri de ce mal qui peut rôder au-dessus de Décines. La confiance est bien revenue entre Rhône et Saône, mais elle se veut avant tout positive. Celle qui permet à des joueurs, tétanisés pendant six mois, de retrouver la petite grinta qu’il faut, le petit mètre en plus qui pourrait faire la différence sur une interception, sur une frappe.

En remontant au classement, l’OL a retrouvé un peu de son football même si tout n’est pas parfait. "On est une équipe qui se construit. Le fait d’avoir beaucoup joué en février nous a donné des automatismes collectifs et à Lorient, on a vu que l’on pouvait changer de joueurs sans que cela impacte vraiment la performance de l’équipe, s’est réjoui Pierre Sage. C’est plutôt une bonne chose."

Certains diront que ce n’était que Lorient, mais il y a six mois, les Lyonnais avaient été incapables de conserver une avance de deux buts contre ces mêmes Merlus (3-3) qui n’étaient pas dans la dynamique positive de ces dernières semaines. L’OL a certainement fait "le match le plus abouti stratégiquement" et c’est un élément supplémentaire à rajouter au dossier du renouveau lyonnais. En ne concédant aucun tir cadré en 90 minutes, les coéquipiers de Nemanja Matic se sont rassurés défensivement, poussant ensuite le curseur offensif un peu plus haut.

"Plus libres dans nos têtes"

Cela demande confirmation contre Toulouse, une formation "au jeu beaucoup plus vertical", mais les Lyonnais sont aujourd’hui plus libérés. "Le fait d’être 10e et plus 16e, on appréhende un peu moins et les matchs sont gérés un peu mieux, a concédé Tolisso. C’est différent de jouer en étant 16e ou 10e. Il y avait une obligation de points et de victoires avant l’aller contre Toulouse. Si on voulait recoller, il fallait absolument les battre. Aujourd’hui, on est dans une autre situation. On a toujours le même objectif de se maintenir, mais il y a moins cette pression des dernières places." À chaque journée qui les rapproche du maintien, ils arrivent petit à petit à déployer un jeu plus en adéquation avec les principes de Pierre Sage.

Le succès à Lorient en a été la première pierre, mais certainement pas l’aboutissement de cette équipe qui reste encore à polir. "Il y a ce que le coach nous fait faire à l’entraînement depuis son arrivée, il y a la confiance avec les victoires. On prend confiance en nous. On a pu enchaîner pas mal de matchs où on a fait de bons résultats. Tu ne réfléchis pas pareil quand tu es 10e que 17e. Il y a plus de liberté et dans la tête, on est beaucoup libre."

Libre désormais d’aller assurer un maintien sur les deux prochains rendez-vous afin de pouvoir se focaliser sur l’autre objectif de cette fin de saison : la Coupe de France.