OL - Coupe de France : la finale se jouera à Lille

Jeudi, la FFF a officialisé le site de la finale de la Coupe de France 2024. Lille accueillera cette rencontre historique.

L'OL sera-t-il présent au stade Pierre-Mauroy le samedi 25 mai prochain ? Tout un club espère une réponse positive à cette question, mais pour cela, il faudra éliminer Valenciennes en demi-finales de Coupe de France le mardi 2 avril (20h45). En effet, la Fédération française de football a annoncé que la finale de la compétition se disputerait à Lille, plus précisément à Villeneuve-d'Ascq.

L'officialisation est venue confirmer une tendance qui bruissait très largement depuis plusieurs semaines. La FFF était à la recherche d'une enceinte sportive pour accueillir l'événement puisqu'en raison des Jeux olympiques à venir cet été, le Stade de France ne pouvait être mobilisé pour cet ultime affiche de la coupe.

Première finale hors de la région parisienne

Ce sera une première historique car depuis sa création en 1917-1918, le vainqueur du tournoi a toujours été désigné à Paris ou dans sa proche banlieue (Colombes, Saint-Denis, Saint-Ouen). Habituellement destiné au LOSC, éliminé par les Rhodaniens en 8es de finale, le complexe dispose d'une capacité de 50.100 places et est équipé d'une toiture amovible. Outre l'Olympique lyonnais et le VAFC, Rennes, Nice et le PSG sont encore en course. Les deux derniers nommés se départageront le billet pour le dernier carré le mercredi 13 mars.