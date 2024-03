Restant sur deux matchs sans marquer, l'OL aimerait, même sans son buteur Alexandre Lacazette, mettre fin à cette inefficacité offensive.

Face à Strasbourg, cela n'avait finalement pas porté préjudice (0-0, 4-3 tab), mais le couperet était tombé lors de la réception de Lens (0-3). Sur les deux dernières rencontres, l'OL n'a pas réussi à forcer le verrou adverse. Pourtant, il est parvenu sur le même laps de temps à se procurer des occasions. Mais personne n'a réussi à mettre la balle au fond, ce qui pour Pierre Sage n'est pas innocent au revers contre les Sang et Or.

Forcément, la question cette semaine était de savoir si l'absence d'Alexandre Lacazette était la cause de tout cela. Pour l'entraîneur rhodanien, il ne faut pas se cacher derrière cela. "Aujourd’hui, une formation de football ne peut pas reposer sur un seul joueur, un seul individu. On se doit d'avoir des solutions sur le plan collectif, a-t-il affirmé. Dans ces moments-là, quand on est capable de jouer ensemble, l’équipe marque. Qui le fait, on s’en fiche un peu."

L'OL se procure tout de même des occasions

L'attaquant est néanmoins gage d'une certaine assurance devant la cage, ce que ne sont visiblement pas encore ses partenaires. "Les buts marqués nous le rappelaient. Mais je ne pense pas cette dépendance soit latente sur le match face à Lens au vu de nos occasions. Si nous n'avions pas eu d'actions, ou si le joueur qui l'a remplacé avait tout manqué, on aurait pu faire ce raccourci-là, mais selon, on a surtout mal exploité des opportunités collectives", a constaté Sage.

Son groupe est a priori du même avis, même si l'avant-centre lyonnais a inscrit 12 des 25 réalisations de l'OL en Ligue 1 cette saison, et que son dauphin se nomme Jake O'Brien (3). "Notre meilleur buteur et capitaine, Lacazette, est celui qui fait la différence. Nous devons travailler collectivement et nous créer des occasions même s’il n’est pas là, a exhorté Nicolas Tagliafico. Nous avons d’autres joueurs offensifs de qualité dans l’équipe. Continuons à travailler en équipe pour nous créer des occasions."

Lacazette probablement absent à Lorient

Alors comment faire pour trouver la faille, par exemple à Lorient, rendez-vous pour lequel l'ancien Gunner est très incertain. "Il faut se créer d'autres situations, car si on ne marque pas et qu'on fait en sorte de ne pas encaisser de but, cela donne une rencontre assez neutre. Nous devons prendre trois points à chaque fois alors autant attaquer et se procurer des situations", a clamé Pierre Sage. Une stratégie résolument offensive qui demande aussi une solidité défensive que n'a pas encore l'Olympique lyonnais. Là aussi, le chantier rhodanien se révèle important.