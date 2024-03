L’OL espère avoir retenu la leçon de Lens

Avant de se rendre à Lorient samedi, l’OL a pu panser ses plaies après le revers contre Lens (0-3). Une leçon que l’équipe et le staff espèrent salutaire.

La série de l’OL ne durerait pas éternellement, mais la manière dont Lens a fait envoler le fugace rêve européen lyonnais via le championnat fut pour le moins violente. Dimanche dernier, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, les Lensois de Franck Haise ont infligé un cinglant 3 à 0 aux Rhodaniens, une façon de montrer ce qui sépare encore l’effectif de Pierre Sage du top 6 français.

Un peu moins d’une semaine après cette déconvenue, l’idée était de savoir comment se servir de ce premier échec en un mois pour avancer vers l’objectif numéro 1, le maintien. A ce sujet, l’entraîneur jurassien a été clair, il n’est pas beaucoup, voire pas du tout, revenu sur ce revers lors des derniers jours. “J'ai pris les fichiers vidéo de ce match et je les ai mis à la corbeille. On s’est surtout concentrés sur comment gagner face aux Lorientais (samedi à 17 heures). C'est un choix managérial, bon ou mauvais, c'est toujours discutable. Si ça marche, on dira que c'était une bonne idée, si ça ne marche pas, on dira qu'il n'y a pas eu suffisamment de travail, a-t-il justifié. Je l’assume, c’est une orientation. On voulait impulser une dynamique tournée vers la suite. Ce qui nous importe désormais, c'est de l’emporter ce week-end."

Sage regrette le manque d'efficacité

Pour autant, il y avait des choses à assimiler de cette défaite contre les Sang et Or. “C'est un match qui m'a fait réfléchir comme tous les autres. On retient qu'on a été capables d'imposer ce qu'on avait prévu au début, mais ensuite, on a laissé l'adversaire trop s'exprimer dans notre camp. On prend un but sur coup de pied arrêté. Nous devons être beaucoup plus cliniques sur nos temps pour impacter le scénario de la partie, a souligné Sage. Je pense que c’est qu’il faut ressortir de cette confrontation. Le fait de ne pas marquer alors qu’on a eu trois situations, dont deux franches, ça nous a touchés psychologiquement, je ne pense pas que ça soit physique. On avait aussi affaire à un opposant capable de mettre beaucoup d'intensité et si on lui laisse le ballon et des espaces, il peut nous l’imposer.”

Chez les joueurs, ce résultat fut difficile à digérer, même s’il peut aussi servir de piqure de rappel pour ceux qui étaient tentés de croire que l’OL était définitivement guéri. “C’est dur de perdre, surtout quand on était dans une bonne série comme celle qu’on avait, mais c’est toujours utile et c’est une expérience qui nous sert à garder la vigilance et la tête froide, a confié Nicolas Tagliafico. C’est compliqué de s’incliner de cette manière avec un 3-0. Lens a été bon et nous avons commis des erreurs, mais nous ne pouvons pas changer ce qui s’est passé, à part travailler plus dur.”

L'OL a encore du travail devant lui

Si le mercato et les recrues ont largement participé à améliorer le classement de l’Olympique lyonnais récemment, on voit bien que le chantier reste encore important avant que cette formation ne puisse prétendre aux places européennes. La fin de saison peut d’ailleurs servir de laboratoire pour l’exercice 2024-2025, même s’il ne faudra pas galvauder les affiches à venir, ni bien sûr la Coupe de France. “On reste encore une équipe en formation. Nous avons des joueurs qui viennent d’arriver, qui sont très bons, avec de la qualité. On est en ce moment à notre place, et nous devons continuer à grandir, a rappelé le champion du monde argentin. Aujourd’hui, il y a de très bonnes individualités, donc ce qu’il faut améliorer, c’est le travail collectif, mais ça prend du temps.”

Rome ne s’est pas faite en un jour, et le club rhodanien ne pouvait pas passer en quelques semaines du fond de la classe au premier rang sans connaître des échecs. Désormais, l’objectif sera d’utiliser ces enseignements à bon escient pour progresser. "Les 30 premières minutes nous donnent de l’optimisme. Il faut valoriser ce qu’on fait de bien, même si la note de style doit s’aligner avec l’efficacité. On pourrait être traumatisés par cette situation, mais ça ne sert à rien, a balayé Sage. On a loupé 20 minutes qui ont exercé une influence énorme sur l'ensemble de la rencontre. Maintenant, on doit faire mieux au prochain match. L'important est de prendre des points, ce n’est pas la question de battre tel ou tel adversaire.” Et puisque Lorient, concurrent direct, sera le prochain arrêt, la victoire sera d’autant plus importante.