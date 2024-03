La réserve de l'OL veut rebondir contre Chassieu Décines (20h)

Battue lors de ses deux dernières sorties, la réserve lyonnaise veut rebondir à domicile ce vendredi contre Chassieu Décines.

La réserve de l'OL a déjà disputé de nombreux derbys cette saison en National 3, mais celui face à Chassieu Décines est possiblement ce qui colle le mieux à la définition. Ce vendredi à 20 heures, les joueurs de Gueida Fofana reçoivent le club chasseland. Une rencontre avancée en raison du match de Coupe de France entre les Fenottes et Fleury samedi à 17h45, comme nous l'expliquions mardi.

El Arouch présent

Pour les coéquipiers de Mohamed El Arouch, qui sera présent dans le groupe pour cette affiche, cette confrontation est capitale. Actuellement 8es, ils accueillent le 10e, sachant que les équipes classées entre les 14e et 12e places descendent en Régional 1, ainsi que les moins bons 11es. Avec seulement cinq longueurs d'avance sur cette zone rouge, l'Olympique lyonnais n'a pas une grande marge de manœuvre. En cas de défaite, il serait par exemple doublé par son adversaire du jour, a minima.

Ajoutons à cela une dynamique en baisse, avec deux larges revers contre Saint-Priest (2-5) et Saint-Etienne (4-2) lors des dernières sorties, et vous comprendrez pourquoi la situation est périlleuse pour les jeunes Rhodaniens. Ils n'ont plus gagné depuis le déplacement à Vaulx-en-Velin le 3 février (1-2). Un succès pourrait permettre aux Gones de repasser dans la première partie du tableau. Ce sera tout l'enjeu de ce duel.