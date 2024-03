Coupe de France : sur quelle chaîne voir OL - Fleury

Samedi à 17h45, les Fenottes recevront Fleury en demi-finales de la Coupe de France. Une affiche qui ne sera pas diffusée en clair.

Vous en avez certainement pris l'habitude désormais. Aujourd'hui, si vous souhaitez voir du football professionnel français, il faut posséder plusieurs abonnements. La Coupe de France n'échappe plus à la règle, même si pendant plusieurs années, elle fut diffusée uniquement sur France TV. Actuellement, la télévision publique partage les droits des compétitions hommes et femmes avec beIN Sports. C'est d'ailleurs sur cette chaîne que sera retransmise en direct la demi-finale entre l'OL et Fleury samedi 9 mars (17h45).

Pas de diffusion sur la chaîne de la FFF

Si vous ne pouvez pas vous rendre au stade, mais que vous souhaitez voir la prestation des joueuses de Sonia Bompastor, il faudra vous brancher sur le canal 1 de la société audiovisuelle privée. Contrairement au quart de finale face à Montauban, largement remporté par les Rhodaniennes (2-9), la confrontation entre les cinquièmes et les premières de D1 ne sera ainsi pas visible en clair.

Rappelons tout de même pour les supporteurs des Fenottes que l'affiche contre Lille comptant pour la 18e journée de championnat le 23 mars prochain (14 heures), sera observable sur C8, gratuitement donc.