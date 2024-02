Ayant hérité du FC Fleury en demi-finale de la Coupe de France féminine, l’OL connait la programmation de ce match. Les Lyonnaises recevront le club francilien le samedi 9 mars à 17h45.

On prend les mêmes et on recommence. Comme la saison dernière, l’OL et le FC Fleury vont se faire face en demi-finale de la Coupe de France féminine. Il y a un an, les Fenottes l’avaient emporté 2-0 au Parc OL, en lever de rideau d’OL - Nantes en Ligue 1. Lindsey Horan (8e) et Vicki Becho (11e) avaient mis la formation lyonnaise sur les bons rails pour retrouver la finale de Coupe, trois ans après leur dernière apparition. Si l’on ne sait pas encore si la rencontre aura de nouveau lieu au Parc OL, les joueuses de Sonia Bompastor espèrent en tout cas connaitre pareil destin et être au rendez-vous le 4 mai prochain au stade de la Mosson face au PSG ou au Paris FC.

Un match diffusé sur beIN Sports

En attendant de penser à un voyage à Montpellier, ville hôte de la finale, pour un potentiel deuxième titre cette saison, l’OL a une demi-finale à jouer contre le FC Fleury. Le club francilien, cinquième du championnat, se rendra à Décines le samedi 9 mars à 17h45 pour jouer cette rencontre du dernier carré. Elle sera diffusée sur beIN Sports et interviendra six jours avant une nouvelle confrontation entre les deux équipes, en D1 féminine cette fois-ci, mais toujours entre Rhône et Saône.