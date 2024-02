OL : Benrahma "doit s’adapter à l’équipe et inversement"

Auteur de débuts timides à l’OL, Saïd Benrahma est encore en phase d’observation. Pierre Sage appelle à de la patience afin que chacun prenne le pli de l’autre.

Forcément, avec les premiers pas réussis de Gift Orban ou encore Malick Fofana, ainsi que le scénario de son arrivée, les attentes sont élevées concernant Saïd Benrahma. Débarqué à l’OL après un rocambolesque scénario lors du dernier jour du mercato, l’ailier algérien a ensuite dû patienter deux matchs en raison d’une suspension. Les premiers pas étaient donc logiquement attendus et ont eu lieu à Montpellier, pendant une heure. S’il a eu des situations dangereuses, Benrahma n’a pas été aussi tranchant que peut l’être Ernest Nuamah côté droit. Les deux profils sont différents et chacun apporte une qualité différente à l’OL.

"Ne pas leur faire perdre leur talent particulier"

En dedans contre Nice, Saïd Benrahma connait donc des débuts timides dans le club lyonnais même si son sourire communicatif montre qu’il est déjà parfaitement intégré dans la vie de vestiaire. Mais celle sur le terrain est plus compliquée à se créer et Pierre Sage a donc demandé de la patience. "Il a besoin de jouer, de voir comment ses partenaires jouent, comment l'équipe joue, c'est-à-dire d'intégrer ce que demande le staff. Mais chaque match est un pas vers l'avant, a tenu à rassurer le coach mercredi. Je lui ai dit de vive voix que ce n'est pas seulement à lui de s'adapter, que c'est aussi l'équipe qui doit s'adapter à lui. C'est vrai pour tous. Si chaque joueur entrait dans le cadre commun, on perdrait un peu de leur talent particulier, et ce n'est pas l’idée."

À l’image de Rayan Cherki, Saïd Benrahma est plus à l’aise dans les petits espaces avec un jeu peut-être plus arrêté. De l’autre côté, Nuamah a, lui, besoin d’espace pour percuter balle au pied. Deux styles bien différents dans un même onze et une équipe qui doit savoir quand utiliser les qualités de l’un et de l’autre.