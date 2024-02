OL : Nuamah, la dynamite qui ne demande qu’à exploser

Bien plus à son avantage depuis son retour de la CAN, Ernest Nuamah dynamise le côté droit de l’attaque de l’OL. Toutefois, le Ghanéen frustre autant qu’il régale en se montrant brouillon.

Il y a longtemps que les supporters lyonnais n’avaient pas ressenti ça. Ça, c’est un contrôle de balle et savoir ce qu’il va se passer derrière avec Ernest Nuamah. Vendredi soir, face à Nice, les rugissements sont souvent descendus des travées du Parc OL pour valider une accélération du Ghanéen, un crochet ou une élimination d’un joueur niçois. Dans le jargon du supporter, Nuamah serait ce joueur frisson, capable de faire lever d’un seul homme toute une tribune. C’est plus ou moins la description que nous avait fait Mickaël Marques l’été dernier avant qu’il ne rejoigne la cellule de recrutement de l’OL, quelques jours plus tard.

Seulement, avec l’ancien de Nordsjaelland, il y avait de quoi rester sur sa faim. C’est d’ailleurs toujours un peu le cas. Mais dans ce renouveau lyonnais, Nuamah a trouvé sa place : celle d’un dynamiteur, capable de faire des différences balles au pied et par l’appel. C’est plus ou moins ce qui était attendu de lui depuis le début de la saison mais il y a un vrai déclic depuis que Pierre Sage est arrivé sur le banc.

Un ailier qui regarde vers l'avant

Vendredi soir, l’ailier est resté sur sa lancée depuis son retour de la CAN 2023. Cette compétition s’est terminée prématurément pour la Ghana, pour le plus grand plaisir (secret) de l’entraîneur lyonnais et son staff. S’il est certainement revenu marqué moralement par l’élimination au premier tour, Ernest Nuamah n’est pas forcément rentré fatigué, se contentant d’une demi-heure lors du premier match. Il avait donc des fourmis dans les jambes et cela s’était vu dès Rennes, deux jours seulement après son retour à Lyon. Toujours porté vers l’avant, il a cette faculté à faire reculer son vis-à-vis.

Quentin Merlin avait été tourné en bourrique avec l’OM quand Melvin Bard s’en est bien mieux sorti. Mais c’est finalement Youssouf Ndayishimiye qui a pris pour son coéquipier, à l’image de cette intervention à retardement qui lui a valu un jaune d’entrée de jeu (9e). Positionné à droite en faux pied, le gaucher se régale en misant tantôt sur un jeu intérieur, tantôt extérieur. C’est d’ailleurs du pied droit qu’il a servi Orel Mangala pour l’ouverture du score de l’OL face au Gym. "Ernest (Nuamah) a bien fait le boulot sur le côté droit, puis il m’a bien vu au point de penalty, et j’ai mis un beau but, je suis très content."

Encore trop la tête dans le guidon

Cette offrande est la deuxième de la saison pour Nuamah après avoir trouvé Jake O’Brien contre Lens pour la première de Sage. Et, c’est peut-être là que le bat blesse pour le moment. Aussi entreprenant qu’il soit, celui qui appartient officiellement au RWD Molenbeek a encore du mal à se montrer décisif. S’il enclenche l’action qui amène le but de Lacazette contre l’OM et qu’il n’est pas loin de voir son capitaine récidiver quelques minutes plus tard, Ernest Nuamah reste encore perfectible dans le dernier et l’avant-dernier geste. Les victoires permettent de passer outre, mais l’on voit souvent certains de ses partenaires lever la tête au ciel quand le Ghanéen fonce tête baissée dans l’entonnoir. Il n'est malheureusement pas le seul comme on a pu le voir face à Nice avec les actions individuelles de Cherki et Orban en fin de match qui auraient pu soulager l'OL.

L'ailier manque aussi encore de justesse technique. Que ce soit dans ses centres ou même face au but. Contre Nice, il est rattrapé par Bard après avoir été mis sur orbite par Caqueret (39e) avant de trop écraser une frappe en seconde période. Un défaut qu’il traîne depuis le début de la saison, comme l’atteste son unique but. C’était contre Lorient le 8 octobre dernier. "Je pense qu’il en a sous le pied encore. Je suis content de sa prestation mais il peut faire encore un meilleur match car il a un potentiel énorme, a salué Pierre Sage après Nice. Il reste un jeune joueur. Quand il aura un peu plus de consistance dans son jeu, dans ses choix, il fera des prestations de haut vol. Il se doit d’être ambitieux dans sa progression. Il peut être un joueur extraordinaire."

Il convient de rappeler qu’il n’a que 20 ans et même s’il est vu comme l’une des pépites à venir du football mondial, Nuamah reste en apprentissage à l’OL. Quoi qu’il en soit, le visage montré depuis un mois est séduisant et change beaucoup de choses dans celui de la formation lyonnaise.