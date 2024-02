Acheté 25 millions d’euros par Molenbeek avant d’être prêté dans la foulée à l’OL, Ernest Nuamah avait entraîné quelques soupçons dans le football européen. La FIFA a choisi de ne pas sanctionner les deux clubs, estimant donc que la manœuvre était légale.

L’arrivée d’Ernest Nuamah à l’OL a été rocambolesque. Tout d’abord, voir le Ghanéen rejoindre la capitale des Gaules en avait surpris plus d’un. Ensuite, l’ailier avait posé pied à terre entre Rhône et Saône, sans pour autant signer son contrat. Les supporters lyonnais s’étaient alors demandés si Nuamah allait bien rejoindre l’OL alors que le mercato estival approchait de son terme. Finalement, Ernest Nuamah a bien rejoint la formation rhodanienne, mais pas forcément de la façon attendue. En effet, c’est le RWD Molenbeek qui a dépensé les 25 millions d’euros attendus par le FC Nordsjaelland avant de le prêter dans la foulée à son nouveau cousin qu’est l’OL. Avec cette manœuvre, John Textor réussissait à attirer l’un des espoirs du football mondial, tout en contournant les sanctions de la DNCG.

Seulement prêté cette saison

Cette manœuvre qui en a fait sourire certains entre Rhône et Saône n’a pas forcément été du goût de tous et certaines voix se sont élevées pour critiquer le procédé, jugé comme illégal. La FIFA a donc choisi de se saisir de l’affaire en ouvrant une enquête. Finalement, le RWD Molenbeek et l’OL peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Comme annoncé par nos confrères belges de Le Soir, la FIFA n’a trouvé aucun problème dans cette transaction et a décidé de ne pas sanctionner les deux clubs. Reste maintenant à l’OL de régler la somme l’été prochain pour faire définitivement d’Ernest Nuamah un de ses joueurs pour les années à venir.