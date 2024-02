Retrouvez votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" en podcast sur différentes plateformes.

Quoi de mieux qu’une petite écoute de votre émission préférée "Tant qu’il y aura des Gones" en guise de mise en bouche avant OL - Nice, ce vendredi soir (21h) ? Comme chaque semaine, vous avez la possibilité de regarder Razik Brikh et Nicolas Puydebois avec leur invité, en direct ou en replay sur YouTube. Mais pour les adeptes de l’écoute plus que de l’image, TKYDG est également disponible en version podcast. Avec le match de ce vendredi soir, nous vous invitons donc à réécouter l’opus de cette semaine avec comme invité un grand nom de l’Olympique lyonnais, avec Robert Valette.

Caqueret, symbole du renouveau ?

Dans ce numéro, la fine équipe est logiquement revenue sur la semaine à trois victoires de l’OL et sur cet élan positif en marge de la réception de Nice au Parc OL. Avec l’ancien formateur qu’est Robert Valette, un focus a été fait sur la performance de Maxence Caqueret à Montpellier, mais aussi sur ses dernières sorties. Avec le mercato hivernal, le milieu a retrouvé de la confiance, pour le plus grand plaisir de Pierre Sage. Ce dernier a d’ailleurs été à l’honneur du dernier thème, avec la question de savoir s’il devait poursuivre dans un coaching et un discours de formateur / éducateur ou s’il fallait qu’il prenne enfin la mesure de son nouveau rôle d’entraîneur d’une équipe professionnelle. De quoi créer du débat sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".

Le résumé du sommaire de l'émission du 12 février 2024 :

0:16 : Intro

3'40 : Coupe de France, Ligue 1 : l'OL sur la bonne voie

28'46 : Caqueret, symbole du renouveau ?

49'47 : Sage, d'éducateur à entraîneur

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.