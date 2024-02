Président exécutif intérimaire de l’OL pendant quelques mois, Santiago Cucci a quitté le giron d’Eagle Football en même temps que son poste. Toutefois, le Basque pourrait revenir dans le paysage du football français du côté des Girondins de Bordeaux.

Son passage ne restera pas dans les annales du club. D’ailleurs, avec la mise en place de la nouvelle organisation et de sa relative réussite pour le moment, c’est à se demander si certains se rappellent encore que Santiago Cucci a été le président exécutif de l’OL en début de saison. À la recherche d’une personne au quotidien à Décines pour assurer les affaires courantes, John Textor avait misé sur le Basque. Ancien CEO de Levis, Cucci avait la particularité de connaitre les codes européens, mais aussi américains afin d’assurer la transition. Seulement, rien ne s’est passé comme prévu entre des sorties médiatiques peu convaincantes et un attrait pour le sportif qui n’a pas forcément plu à Textor, qui voulait le voir s’occuper de tout ce qui ne l’était pas au contraire.

Soutenu par un fonds d'investissement américain

L’aventure n’a donc duré que quelques mois pour Santiago Cucci qui a pris la porte courant novembre, remplacé par Laurent Prud’homme. Toutefois, le Basque pourrait bien faire son retour dans le paysage du football français dans les semaines ou mois à venir. D’après les informations de Sud-Ouest, Santiago Cucci et Michaël Benabou, un entrepreneur français, feraient partie des trois projets de rachat des Girondins de Bordeaux. Soutenus par un fonds d’investissement américain déjà présent dans le sport et "l’entertainment", qui n’est pas Eagle Football dont Cucci ne fait plus partie selon nos informations, l’éphémère président exécutif de l’OL et son partenaire aurait pour objectif de devenir actionnaires majoritaires et gestionnaires des Girondins, en lieu et place de Gérard Lopez.