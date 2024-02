OL - Nice : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 22e journée de Ligue 1 entre l’OL et Nice.

L’avant-match

Après une semaine parfaite à trois matchs et trois victoires, l’OL a retrouvé son quotidien d’un match par semaine. Toutefois, la formation lyonnaise n’a eu à attendre que quatre jours pour mettre de nouveau le pied à l’étrier. Ce vendredi, l’OL reçoit Nice, après avoir pris le meilleur aux forceps sur Montpellier dimanche dernier. La confiance est donc bien là dans les rangs lyonnais, même si personne ne veut s’enflammer. L’avance au classement est toujours aussi minime par rapport à la zone rouge (3 points) et chaque mauvais pas peut ramener l’OL à sa triste réalité cette saison : celle de devoir batailler jusqu’au bout pour le maintien. Ce sera sûrement le cas, mais une bonne performance contre Nice pourrait mettre les coéquipiers d’Alexandre Lacazette dans une position plus que favorable avant d’aller à Metz, vendredi prochain.

Pour affronter les Aiglons, Pierre Sage doit composer avec quelques absences. Johann Lepenant n’a pas encore retrouvé le rythme nécessaire après sa blessure en novembre et va devoir patienter. De leur côté, Henrique, Corentin Tolisso et Dejan Lovren doivent composer avec des pépins physiques, les obligeant à manquer ce rendez-vous. Enfin, Jake O’Brien est suspendu, poussant Pierre Sage à devoir repenser sa défense contre Nice.

À quelle heure se joue OL - Nice ?

Lors du match aller, l’OL et Nice avaient refermé la 3e journée du championnat avec un nul insipide (0-0). Six mois plus tard, les deux formations se retrouvent pour cette fois ouvrir la 22e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi sera donné à 21h par Clément Turpin du côté de Décines, où plus de 45 000 spectateurs sont attendus.

Sur quelle chaîne voir OL - Nice ?

Pour ce premier match de la 22e journée, il faudra se brancher comme chaque week-end sur Prime Video. Pas de codiffusion au programme, mais des commentaires assurés par Smaïl Bouabdellah avec Benoit Cheyrou comme consultant. Il y aura un peu de nostalgie pour les supporters lyonnais puisque Cris sera présent au Parc OL pour l’avant-match.