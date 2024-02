OL - Nice : Lovren, Tolisso et Henrique absents

Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Touchés par différents pépins physiques, Dejan Lovren, Corentin Tolisso et Henrique n’ont pas été convoqués pour OL - Nice, ce vendredi (21h).

Pierre Sage avait laissé planer le doute mercredi en conférence de presse, mais on ne voyait pas trop comment Dejan Lovren et Henrique pouvaient être de la partie ce vendredi. N’ayant pas pris part aux différentes séances, les deux défenseurs soignent des pépins physiques, pubis pour le Croate et douleurs tendineuses pour le Brésilien. C’est donc logiquement qu’ils n’ont pas été retenus dans le groupe de l’OL pour la réception de Nice à Décines (21h). Ces deux absences viennent s’ajouter à celle de Corentin Tolisso. À la différence de ses deux coéquipiers, le milieu avait été annoncé comme quasi forfait dès mercredi par son entraîneur. Sorti peu avant la mi-temps contre Montpellier, le natif de Tarare est en délicatesse avec son ischio-jambier et il ne reste désormais plus qu’à espérer qu’il soit remis sur pied pour le déplacement à Metz dans une semaine.

Retour de Diomandé et Baldé

Avec Jake O’Brien suspendu, cela fait donc quatre absences auxquelles l’on peut rajouter celle de Johann Lepenant. Ce dernier n’est pas blessé, mais Pierre Sage avait concédé que reprendre du rythme avec la réserve serait peut-être une bonne chose après plus de quatre mois sans jouer. À voir donc si l’international Espoir sera avec Gueïda Fofana et sa bande samedi contre Saint-Priest (16h). Dans ce groupe sans surprise aux vues des forfaits et incertitudes avancés durant la semaine, le seul point à noter est le retour de Sinaly Diomandé dans l’effectif pour combler l’absence d’O’Brien.

Le groupe de l’OL contre Lille : Lopes, Perri, Bengui - Adryelson, Caleta-Car, Diomandé, Kumbedi, Mata, Tagliafico - Akouokou, Mangala, Caqueret, Maitland-Niles, Matic - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Orban, Nuamah