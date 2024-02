OL Académie : le programme du week-end

Quatre matchs sont au programme ce week-end à l’OL Académie dont le derby contre Saint-Priest pour la réserve.

Les joueurs de Pierre Sage vont lancer les hostilités ce vendredi soir (21h) à Décines mais le week-end s’annonce tout aussi intense au sein de l’OL Académie. Voir l’OL et Nice s’affronter au Parc OL ne sera pas le seul affrontement entre les deux clubs. En effet, les U17 de Jordan Gonzalez auront, eux aussi, affaire aux Aiglons pour la 19e journée de leur championnat. Seulement, ce sera sur la Côte d’Azur plutôt qu’à Décines. Après une première manquée contre Monaco le week-end dernier, l’entraîneur lyonnais et ses joueurs auront de nouveau fort à faire avec le 4e de la poule au programme. Ce match des U17 vient terminer ce week-end de foot à l’Académie qui débutera samedi à 16h à Décines.

Après deux matchs amicaux la semaine dernière, la réserve de l’OL retrouve le championnat et pas de n’importe quelle manière. Les joueurs de Gueïda Fofana reçoivent le récent huitième de finaliste de la Coupe de France qu’est l’AS Saint-Priest. Le club san-priot qui a recollé à Lyon-La Duchère en tête de la poule K de National 3 après sa victoire en match en retard, n’avait fait qu’une bouchée de l’OL au match aller (3-0). Vainqueur du FC Vaulx-en-Velin il y a deux semaines, la réserve aimerait secrètement faire un gros coup contre le voisin, même si la course à la montée est déjà assez loin…

Un choc pour les U19

Après la défaite fâcheuse contre Grenoble, un concurrent direct à la montée, la réserve féminine aura un match bien plus facile dimanche à 14h30. Les Fenottes se rendent à Mérignac qui n’a toujours pas gagné ni fait de nul cette saison et pointe à la dernière place avec zéro point. De match sans enjeu, il n'en sera pas question pour les U19 de l’OL. Battus par Dijon à la surprise générale, les joueurs d’Amaury Barlet ont certes gardé leur seconde place, mais ont vu Strasbourg revenir à égalité tandis qu’Orléans, Troyes et Bobigny sont à trois points. L’USO débarque d’ailleurs à Meyzieu dimanche en début d’après-midi pour un match qui a tout d’un premier tournant pour les U19 dans cette course aux play-offs. En effet, dans le même temps, Troyes et Bobigny s’affrontent.

Le programme de l’Académie :

Réserve : OL - Saint-Priest, samedi à 16h

Réserve féminine : Mérignac - OL, dimanche à 14h30

U19 : OL - Orléans, dimanche 13h

U17 : Nice - OL, samedi à 14h30