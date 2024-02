Pour la première de leur nouveau coach, les U17 de l’OL n’ont pas réussi à enchaîner une deuxième victoire de suite en championnat. Les jeunes Lyonnais se sont inclinés 2-1 à domicile contre Monaco.

Ce n’était pas l’évènement de la journée avec le déplacement de l’OL à Montpellier et la réception du PSG pour les féminines, mais une nouvelle ère s’est ouverte ce dimanche au sein de l’Académie et des U17. Après l’échec de la méthode Mohamed Chacha, le club lyonnais a choisi de miser sur Jordan Gonzalez pour reprendre les rênes du pôle U17-U16 pour la seconde partie de saison et les années à venir. Après avoir terminé sa mission à Bourg-Péronnas, le jeune entraîneur a démarré celle à l’OL depuis deux semaines. Malheureusement, il n’a pas pu fêter sa première avec une victoire. En fin de matinée, les U17 de l’OL se sont en effet inclinés 2-1 face à Monaco à Meyzieu.

Une demi-saison de transition

Les bonnes impressions aperçues la semaine dernière lors de deux amicaux n’ont pas été confirmées ce dimanche. Il faut dire que certains présents il y a une semaine étaient remontés avec les U19 pour affronter Dijon samedi et donc Jordan Gonzalez retrouvait un mélange de 2007 et 2008. Rapidement mené au score dès le quart d’heure de jeu, l’OL a poussé pour revenir dans la partie.

Mais à force de jeter ses dernières forces dans la bataille, la formation lyonnaise a vu Monaco faire le break en fin de match. Rémi Himbert a certes trouvé le chemin des filets dans la foulée, mais les U17 n’enchaînent pas. Ils sont toujours dans le ventre mou et vont avant tout chercher à préparer la saison prochaine, plus que continuer à se battre pour espérer les play-offs.