Dauphin de l’OL, mais déjà à dix longueurs, le PSG est distancé. Seulement, avec les play-offs, ce retard n’est finalement qu’anecdotique et les Parisiennes arrivent à Décines relâchées.

Jusqu’à la saison dernière, la double confrontation était presque synonyme de finale pour le titre de champion de France. Entre l’OL et le PSG, la question était de savoir qui allait prendre l’ascendant sur l’autre pour trouver le nom du vainqueur de la D1 féminine. En ce 11 février 2024, les dix points d’avance des Lyonnaises auraient clairement mis fin aux débats sur la course au titre. Oui, seulement les règles ont changé et les play-offs ont fait leur apparition. Pour le meilleur comme pour le pire, avec la possibilité pour le quatrième de la saison régulière de finir champion. Un scénario que redoutent les Fenottes et qui enlève également un peu de saveur aux deux matchs OL - PSG de la saison.

"S'il y a un coup à jouer..."

Toutefois, l’affiche reste alléchante et peut aussi permettre de voir un vrai spectacle sur le terrain avec deux formations qui ne sont pas tétanisées par l’enjeu. C’est ce qui en ressort côté parisien. "C’est le match le plus attendu de la D1, mais on le prépare comme tous les autres. Il ne faut pas non plus se mettre trop de pression, car en plus, il y a désormais les play-offs cette saison, a noté Elisa De Almeida sur le site du PSG. Mais s’il y a un coup à jouer… On prépare cette rencontre comme toutes les autres."

Comme les autres certes, mais avec la défaite au match aller, le PSG aura sûrement à cœur de prendre sa revanche à Décines.