OL - PSG : Damaris de retour, Morroni toujours sur le flanc

Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (OL) face à Grosso (Juventus) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Touchée à la cheville et absente lors du dernier match, Damaris Egurrola a bien été retenue dans le groupe de l'OL pour affronter le PSG. Au contraire, Perle Morroni doit encore patienter après un coup reçu à la jambe à l'entraînement.

Après un match sans sa plaque tournante, l'OL retrouve sa sentinelle. Préservée le week-end dernier contre Reims, Damaris Egurrola a repris l'entraînement normalement durant la semaine. Après avoir reçu un gros coup sur la cheville contre le Slavia Prague, Sonia Bompastor et son staff n'avaient pas souhaité prendre le moindre risque. Avec la réception du PSG ce dimanche, cela pouvait se comprendre et la sagesse a porté ses fruits. Comme annoncé depuis quelques jours, la Néerlandaise est bien apte pour le choc de la D1 féminine. La milieu fait partie du groupe de 20 joueuses retenues pour le match de dimanche. Avec Julie Swierot, Damaris est la seule nouveauté par rapport à l'effectif qui avait répondu présent contre Reims.

Morroni touchée à la jambe

Sur le flanc depuis trois matchs, Perle Morroni avait l'espoir de pouvoir retrouver le groupe lyonnais face à son ancien club. Touchée à la jambe à l'entraînement, la latérale devait passer un dernier examen ce samedi et il ne s'est pas révélé concluant. Pour la quatrième fois de suite, Morroni est donc hors du groupe et pointe à l'infirmerie avec Wendie Renard et Melchie Dumornay, toutes deux au travail pour être rapidement sur le chemin du retour. Cela reste quasiment une équipe au complet qui va se présenter face au PSG dimanche soir (21h) à Décines.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Sombath, Sangaré - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg, Le Sommer