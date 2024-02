Retrouvez votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" en podcast sur différentes plateformes.

On les avait laissés un brin déçus de la prestation lyonnaise contre Rennes. On les a finalement retrouvés tout sourire lundi 5 février sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Une semaine après le visage peu séduisant, notamment en première mi-temps contre le Stade Rennais, Razik Brikh et Nicolas Puydebois étaient bien plus enthousiastes pour parler de la victoire (1-0) de l’OL contre l’OM lors de l’Olympico de la 20e journée de Ligue 1. En attendant de savoir si les joueurs de Pierre Sage feront la passe de trois à Montpellier ce dimanche (17h05), nous vous invitons à réécouter l’émission de cette semaine avec comme invités Florian Raspentino, ancien attaquant de l’OM et aujourd’hui au GOAL FC, et le boxeur lyonnais Fayçal Rezkallah.

Dans ce numéro, plus que de la victoire contre l’OM, il a été question de la fin du mercato et de ce que cela peut changer dans le vestiaire de l'OL. Pierre Sage dispose aujourd’hui d’un effectif qui semble performant et va devoir réussir à trouver le juste milieu entre continuité et turnover. L’entraîneur lyonnais l’a lui-même rappelé vendredi en conférence de presse : le parcours en Coupe de France peut l’aider sur ce point-là avec des minutes à distribuer plus facilement.

Le résumé du sommaire de l'émission du 5 février 2024 :

0:16 : Intro

2:32 : L’OL bat l’OM, le début d’une belle série ?

27:29 : Tolisso en défense centrale : pas "déconnant" ?

35:14 : Mercato - Tactique : Pierre Saga a désormais le choix

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.