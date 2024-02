OL : Sage affiche ses ambitions pour la Coupe de France

Qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France, l’OL affronte Strasbourg le mardi 27 février (20h45). En n’étant plus qu’à deux marches de la finale, Pierre Sage a évoqué pour la première fois l’objectif d’un long parcours.

La communion était belle et a fait plaisir aussi bien aux spectateurs présents au Parc OL mercredi qu’aux joueurs lyonnais. Dans cette semaine pour le moment parfaite, la victoire (2-1) contre Lille en 8es de finale de Coupe de France a permis à tout un club de savourer tous ensemble, trois jours après un premier succès contre l’OM en championnat. Qualifié pour les quarts de finale pour la sixième fois sur les sept dernières éditions, l’OL affrontera Strasbourg le mardi 27 février à 20h45 du côté de Décines. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage. "On est content de recevoir en Coupe de France. Face à Lille, on a disputé un bon match face à un bon adversaire et on a pu communier cette victoire avec notre public à domicile, c’est un bon carburant pour l’effectif."

"Jouer plus de matchs offre plus d'opportunités aux joueurs"

Avec désormais une concurrence accrue dans son effectif, Pierre Sage voit positivement cette épopée qui se poursuit en Coupe de France. Avec un match par semaine, il serait plus compliqué de faire tourner et le match contre Lille a montré que les remplaçants d’un soir pouvaient être les titulaires du lendemain. Un bon parcours peut créer de l’émulation entre les joueurs, mais aussi de nouveaux objectifs. Pour la première fois, l’entraîneur de l’OL a évoqué l’objectif d’aller en finale. "Jouer plus de matchs offre plus d'opportunités à tout le monde de jouer. Ça ne peut être que positif. Un match supplémentaire amène un objectif supplémentaire, et on veut aller le plus loin possible, d’abord aller en finale et pourquoi pas gagner cette Coupe de France."

Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, car la saison dernière avait réservé son lot de déception en demi-finale face au FC Nantes.