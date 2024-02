OL Académie : le programme du week-end

En plus de la réserve qui a joué un amical vendredi, trois autres équipes de l’OL Académie sont sur le pont. Zoom sur le programme du week-end.

Sans match de championnat à disputer ce week-end, la réserve de l’OL avait organisé un amical contre Bourg-Péronnas vendredi dans l’Ain. Les joueurs de Gueïda Fofana, renforcés par Mahamadou Diawara et Sinaly Diomandé, se sont imposés 2-1 contre le leader du groupe B de National 2 et ont bien lancé ce nouveau week-end de football à l’OL Académie. La suite des évènements se déroulera ce samedi à 13h du côté de Dijon. Les U19 d’Amaury Barlet ont en effet rendez-vous en Bourgogne pour la 18e journée du championnat. Face à l’avant-dernier du championnat, l’OL tentera de remporter sa première victoire en 2024, après deux nuls face à des concurrents directs que sont Auxerre (1er) et Troyes (3e). Avec seulement trois points d’avance sur le cinquième, les jeunes Lyonnais restent toujours sous pression dans la course aux play-offs.

Premiers pas officiels pour Gonzalez

Cette rencontre sera la seule du samedi et les regards se tourneront vers dimanche avec deux matchs au programme, mais un seul à Meyzieu. Ce sera d’ailleurs un petit évènement à 11h puisque cela coïncidera avec les premiers pas officiels de Jordan Gonzalez à la tête des U17. Avec la réception de Monaco (5e), l’OL a l’opportunité de signer un deuxième succès de rang et de recoller quelque peu avec le haut du tableau alors qu’il restera huit journées après cette rencontre contre le club de la Principauté. Ce week-end se terminera avec les U19 féminines et leur course au titre national. Après deux victoires en deux matchs, elles se déplacent à Montpellier, qui reste en embuscade dans cette course au titre avec quatre points, à deux longueurs des Lyonnaises et du PSG.