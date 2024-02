Lacazette et l'OL veulent oublier le match aller contre Montpellier

Face à Montpellier, Alexandre Lacazette retrouve le club contre lequel il a le plus marqué dans sa carrière à l’OL. À la Mosson, il voudra surtout oublier le match aller, vraie déroute collective et individuelle.

Quand on pense à Alexandre Lacazette et Montpellier dans la même phrase, tout nous renvoie à ce fameux match du 7 mai 2023. Ce jour-là, le capitaine de l’OL volait sur la pelouse de Décines et avait plus que grandement participé au retournement de situation de cette rencontre avec un quadruplé dans la victoire lyonnaise 5-4. Quatre buts qui lui avaient permis de faire du MHSC sa proie favorite avec Toulouse avant que le club héraultais ne s’empare seul de cette étiquette en août dernier avec un nouveau but de Lacazette.

Seulement, ce match aller (1-4) ne reste pas forcément un bon souvenir pour l’attaquant ainsi que l’OL dans son ensemble. "On doit redorer notre blason par rapport au match aller, a assuré Pierre Sage vendredi en conférence de presse. On ne doit pas se faire battre deux fois par le même adversaire. Le match est aussi important pour eux que pour nous, ils veulent se racheter par rapport à la dynamique et les événements récents."

Trois matchs de suspension après ce rouge

Une opération rachat, c’est aussi ce que doit avoir en tête Alexandre Lacazette. S’il avait redonné de l’espoir à son équipe en réduisant le score à la 70e minute, pour son 14e but contre Montpellier, le capitaine lyonnais avait également réduit au néant cette possibilité de retour sur un geste d’humeur. Frustré, il n’avait pu se retenir face à Téji Savanier et avait vu rouge. Cette exclusion a eu pour conséquence de freiner sa mise en route dans ce championnat avec trois matchs de suspension. Pas de quoi aider dans le mauvais début de saison de l’OL.