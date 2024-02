Plus de 21 000 billets écoulés à la veille d'OL - PSG

À un peu plus de vingt-quatre heures du choc de la D1 féminine, l’affluence continue d’augmenter pour cet OL - PSG. Dimanche à 21h, 21 000 personnes seront a minima présentes dans les travées du Parc OL.

Comme Laurent Prud’homme chez les garçons, Michele Kang souhaite que les matchs de l’OL féminin soient un vrai spectacle et une véritable expérience pour les supporters lyonnais. Comme elle l’a confié à Olympique-et-Lyonnais ces derniers jours, la nouvelle patronne de la section féminine a lancé une enquête afin d’en savoir plus sur le public féminin à Lyon et ses attentes. Certains retours ont déjà été réalisés, mais il faudra encore patienter un peu avant que tout ne soit en place entre Rhône et Saône.

En tout cas, la présidente et Sonia Bompastor espèrent depuis quelques jours que le public soit au rendez-vous dimanche pour OL - PSG. "Ce métier, c’est notre passion, on veut partager notre passion avec le public, a déclaré vendredi la coach lyonnaise face à la presse. C’est pour cela qu’on veut jouer dans des stades pleins. On a besoin de partager ces moments avec le public, c’est important pour eux, et pour les joueuses."

Des places entre 15 et 20€

Lors du dernier match de Ligue des champions, pourtant sans enjeux, près de 10 000 spectateurs étaient venus garnir les travées du Parc OL. Ce chiffre sera largement revu à la hausse pour le choc contre le PSG. Dans cette affiche de la D1 féminine, il devrait y avoir a minima plus de 20 000 supporters en tribunes, selon nos informations. Un gros travail aurait été entrepris à l’intérieur du club, suite notamment aux différentes enquêtes, pour sensibiliser un maximum les clubs féminins de la région lyonnaise. Des offres spéciales ont été mises en place et il est toujours possible de se munir d’un précieux billet pour cet OL - PSG avec des tarifs allant de 15 à 20€ (en cliquant sur ce lien).