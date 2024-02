Clémence Goncalves au sifflet d’OL - PSG

Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche, l’OL affronte le PSG pour le choc de la D1 féminine. Clémence Goncalves donnera le coup d’envoi à 21h au Parc OL de Décines.

À la différence des dernières oppositions à Décines, le choc entre l’OL et le PSG devrait bien attirer du monde dimanche à 21h à Décines. Déjà plus de 21 000 billets ont été édités pour cette rencontre de D1 féminine et ce total pourrait bien grossir encore un peu d'ici au coup d’envoi du match. Cette rencontre sera arbitrée par Clémence Goncalves. Ce sera la deuxième fois de la saison que la jeune arbitre croisera la route des Fenottes après avoir été chargée de la réception de Reims par l’OL courant octobre.

Même chose côté parisien après l’arbitrage de Mme Goncalves lors du déplacement du PSG à Bordeaux en début de saison. Pour cette première au Parc OL, Goncalves sera assistée par Camille Comba et Stéphanie Di Benedetto. L’arbitre remplaçante sera quant à elle Charlène Laur. Le quatuor arbitral sera notamment supervisé par Stéphanie Frappart en tribunes.