Montpellier - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Lacazette (OL) et Souquet (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 21e journée de Ligue 1 entre Montpellier et l’OL.

L’avant-match

Une équipe qui n’a gagné qu’un seul de ses onze derniers matchs d’un côté. De l’autre, une formation qui reste sur deux succès de suite et donne l’impression d’un souffle nouveau. Ce Montpellier - OL dimanche se joue sur des dynamiques contraires. Pourtant, au classement, les deux clubs affichent le même nombre de points (19). Ce rendez-vous dominical est donc l’opportunité pour l’OL de faire tout d’abord la passe de trois, mais surtout de s’offrir un peu d’air en passant devant l’adversaire du jour et pourquoi pas remontrer encore de quelques places. Nous n’en sommes pas encore là, mais la prestation contre Lille mercredi en Coupe de France a redonné un semblant d’espoir dans les rangs lyonnais.

Séduisant dans le jeu pendant une grosse mi-temps, la formation rhodanienne donne l’impression d’un tout nouvel état d’esprit avec le mercato hivernal réalisé. Il faudra le confirmer ce dimanche à Montpellier avec un groupe qui sera quasiment au complet. Les forfaits d’Henrique et Johann Lepenant sont déjà actés, tandis que Saïd Benrahma devrait connaitre ses premières minutes avec l’OL à la Mosson. Dimanche, il y a plus que trois points qui sont en jeu pour l’OL. Les joueurs de Pierre Sage doivent confirmer que l’embellie n’était pas de courte durée.

À quelle heure se joue Montpellier - OL ?

Si la préfecture de l’Hérault a fixé à 17h15 l’escorte policière des bus des supporters lyonnais, ces derniers risquent alors de louper le début du match. En effet, le coup d’envoi donné par Mr Gaillouste retentira à 17h05 à La Mosson.

Sur quelle chaîne voir Montpellier - OL ?

La case du dimanche en fin d’après-midi étant réservée à la chaîne cryptée, c’est donc sur Canal Plus qu’il faudra se connecter ce dimanche. Toutefois, ce n’est pas sur la chaîne principale, mais sur Canal Plus Foot que sera visible ce Montpellier - OL. Les commentaires seront assurés par David Berger et l’ancien Lyonnais Sidney Govou.