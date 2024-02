Avant OL - OM, Govou continue d’avoir des doutes sur Textor

Malgré un recrutement ambitieux durant l’hiver, John Textor n’a pas encore totalement convaincu Sidney Govou. Le septuple champion de France veut avant tout que l’OL se maintienne à la fin de la saison.

La question posée par nos soins vendredi l’a presque fait sourire. Interrogé sur le mercato ambitieux de l’OL et sur les plus de 56M€ dépensés en un mois, signe qu’il avait de l’argent, John Textor a eu un petit rictus. Il a défendu sa stratégie comme il le fait depuis maintenant plus d’un an, tout en cherchant à caresser dans le sens du poil la DNCG avec qui les relations se sont normalisées. Le propriétaire de l’OL reste capable de sortir des phrases assez loufoques comme la référence à Jeanne d'Arc vendredi.

Mais ses récentes sorties médiatiques ont montré qu’il s’était assagi et qu’il commençait à prendre quelques codes bien français. Le mercato ambitieux de l’hiver a d’ailleurs fait remonter sa côte auprès des supporters qui ont pu voir que Textor réussissait aussi à mêler paroles et actes durant l’hiver. Ce constat, Sidney Govou le partage, mais y apporte un bémol.

"Il a des comptes à rendre à un fonds d'investissement"

Toujours très critique au moment de juger la situation de l’OL depuis plusieurs mois, le septuple champion de France n’arrive pas encore à cerner totalement le propriétaire du club lyonnais. John Textor reste un fin communicant et il le montre depuis sa prise de fonction en décembre 2022 et même au moment de l’annonce des discussions exclusives pour le rachat du club. Vrai discours ou simple écran de fumée ? Govou est encore dubitatif sur la question. "C’est assez lunaire. D’un côté, je peux comprendre cette 'positive attitude', cette façon de dire que tout va bien. Mais je n’arrive pas à savoir s’il dit ça pour que tout le monde tire dans le même sens, ou tout simplement parce qu’il méconnait la situation", a déclaré le consultant Canal Plus dans Le Figaro.

Estimant que l’objectif principal est de "rester en Ligue 1", Sidney Govou rappelle que John Textor a des comptes à rendre à un fonds d’investissement et que "ce recrutement ambitieux et le discours qui est tenu est en grande partie pour ces actionnaires." Pour voir l’ancien international français complètement convaincu, il va falloir patienter encore un peu.