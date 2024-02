OL - OM : Lacazette - Orban, un duo qui peut s’entendre ?

Recruté durant l’hiver, Gift Orban doit apporter de la nouveauté en attaque derrière Alexandre Lacazette. Mais les deux ne peuvent-ils pas évoluer ensemble ? Il se pourrait bien que Pierre Sage opte pour cette solution ce dimanche pour OL - OM.

C’est une arrivée qui n’a pas laissé indifférente. Débarqué à la mi-janvier, Gift Orban a rejoint l’OL avec son style bien à lui. Quand certains décrivaient son comportement comme "infecte", c’est plutôt une certaine liberté de parole qui a surpris au GOLTC avec l’arrivée du Nigérian. Plutôt cash, l’attaquant détone dans le vestiaire lyonnais, mais ce n’est pas pour déplaire à Alexandre Lacazette.

Si les deux peuvent se retrouver en concurrence, le capitaine de l’OL a salué la mentalité de son cadet, fraîchement débarqué, malgré son grain de folie. "Il est assez marrant dans le sens où il dit beaucoup de choses au second degré. Je pense que pour les personnes qui ne l’ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre, mais en fait, il a beaucoup d’humour. Il a faim de progression, il a envie d’aider l’équipe et de marquer beaucoup de buts. Il a ce côté-là en lui pour progresser et aider l’équipe à remonter au classement."

"Une forme de complémentarité entre les deux"

Entré en cours de match contre Rennes, Gift Orban a montré une envie de se battre, même si cela est resté un peu brouillon. Seulement, face à l’OM, l’ancien de La Gantoise pourrait avoir une carte à jouer. Plutôt que de les concurrencer, Pierre Sage pourrait bien aligner ses deux buteurs l’un à côté de l’autre, alors qu’un 3-4-3 serait toujours d’actualité ce dimanche soir.

En tout cas, même s’ils partagent une soif du but commune, l’entraîneur lyonnais considère que Lacazette et Orban peuvent jouer ensemble sur le front de l’attaque de l’OL. "Un joueur d’axe ? Oui, dans l’absolu,avaitrépondu Pierre Sage avant Rennes. Cela va sous-entendre qu'on joue avec des joueurs en soutien de l'attaquant, qu'on va jouer à deux devants. Cela va nous apporter des possibilités. Il y a une forme de complémentarité entre les deux et comme je vous le disais, ça se jouera plus sur des petits espaces que sur des grands espaces."

Avec Rayan Cherki qui devrait commencer sur le banc d’après L’Équipe, il se pourrait qu’Alexandre Lacazette soit utilisé comme un point de fixation afin de permettre à Gift Orban, mais aussi Ernest Nuamah, de faire parler son explosivité et sa soif de grands espaces.

La composition probable de l’OL : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car - Maitland-Niles, Matic, Caqueret, Tagliafico - Nuamah, Lacazette, Orban