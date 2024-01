Mercato : Gift Orban débarque à l’OL

A la recherche de renforts offensifs, l’OL a signé une deuxième recrue après Malick Fofana. Comme le Belge, Gift Orban débarque de La Gantoise contre un chèque 12 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 8M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20 % sur la plus-value d’un éventuel transfert.

L’OL a décidé de faire tout par paire dans ce mercato estival. Après deux recrues en provenance de Botafogo avec Lucas Perri et Adryelson, le club lyonnais a également fait coup double avec La Gantoise. Un peu plus d’une semaine après avoir attiré Malick Fofana, l’OL a mis la main sur un de ses anciens coéquipiers en la personne de Gift Orban. A 21 ans, l’attaquant nigérian débarque pour quatre ans et demi contre la somme de 12 millions d’euros, auxquels s’ajouteront s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20 % sur la plus-value d’un éventuel transfert. Arrivé en janvier 2023 à La Gantoise, Orban avait éclaté à la face des grands clubs européens avec une seconde partie de saison XXL.

Le numéro 9 pour le 1er Nigérian de l'OL

Un peu moins en vue dans ce nouvel exercice malgré douze buts inscrits toutes compétitions confondues, Gift Orban vient renforcer un secteur offensif qui avait besoin de recrues. Avec les départs de Tino Kadewere et Jeffinho et les présences à la CAN de Mama Baldé et Ernest Nuamah, le front de l’attaque était quelque peu dépeuplé. Avec Fofana et désormais Orban, Pierre Sage va pouvoir compter sur de nouvelles munitions. Mercredi, l’entraîneur de l’OL avait décrit les caractéristiques du Nigérian, "un attaquant buteur qui est capable de jouer aussi avec un autre attaquant et qui est aussi capable de jouer en soutien de l’attaquant." Pour épauler et soutenir Alexandre Lacazette, ce ne sera pas de trop.