OL - Pierre Sage : "Pas le temps d'avoir des états d'âme"

L'entraîneur de l'OL a affirmé que ses joueurs avaient laissé derrière eux la défaite face au Havre en Ligue 1. Ils sont tournés vers la Coupe de France, vendredi contre Bergerac (16es de finale).

"On ne peut pas se morfondre". Le discours de Pierre Sage est très clair. Même si la défaite au Havre (3-1) dimanche dernier a été "marquante", a-t-il reconnu ce mercredi en conférence de presse, "le premier entraînement a permis de laver les têtes".

"Régler nos problèmes et imposer notre jeu"

"On n'a pas le temps d'avoir des états d'âme", a prévenu le coach rhodanien, qui a précisé que son équipe "ne néglige aucun match". Le prochain arrive très vite (vendredi, 20h45) en Coupe de France à Limoges, face à Bergerac, club de National 2.

Pour Pierre Sage, son équipe devra se focaliser sur elle-même et "son niveau de jeu". "On doit régler les problèmes qui ont été mis en lumière au Havre, imposer notre jeu, faire souffrir l'adversaire. Si on réussit cela, on n'aura pas à craindre les forces de nos adversaires", a-t-il insisté.

"Pas de raison de faire tourner l'effectif"

Interrogé sur la possibilité de faire tourner l'effectif, comme c'est parfois le cas en Coupe face à un adversaire d'un calibre inférieur (le club de Dordogne évolue en 4e division), le technicien a répondu par la négative. "Avec un match par semaine, il n'y a pas de raison de faire tourner l'effectif, a-t-il expliqué devant les médias. Ça vaut pour le gardien de but (Lucas Perri, NDLR) comme pour le latéral droit ou l'attaquant."

Pierre Sage affirme donc rester "dans cette logique-là, car on doit prendre du rythme et des automatismes". Et ce pour se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe de France, avant de repasser au Championnat et à la lutte pour le maintien.