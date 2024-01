Officiellement présenté mardi à la presse, l'attaquant lyonnais, prêté à Nantes jusqu'à la fin de saison, n'a pas caché ses difficultés, en raison de faible de temps de jeu avec l'OL.

Tino Kadewere garde le sourire. L'attaquant zimbabwéen, prêté au FC Nantes, un concurrent de l'OL dans la lutte pour le maintien, s'est prêté au jeu des questions-réponses, mardi devant les journalistes pour sa présentation officielle.

En manque de temps de jeu chez les Gones cette saison - 12 apparitions en Ligue 1 pour seulement 378 minutes sur le terrain -, le néo-Canari voulait tout simplement "rejouer au foot" en rejoignant l'équipe de Jocelyn Gourvennec en prêt avec option d'achat. "Le FC Nantes, ça reste un bon club qui fait de bonnes choses", a souligné Kadewere.

"Besoin d'être sur le terrain"

L'attaquant, auteur d'un doublé mémorable lors du derby de novembre 2020 (victoire 3-0 des Gones), est aussi revenu sur les raison de son départ du club de John Textor. Après une saison 2022-2023 compliquée en prêt à Majorque, Kadewere a tenté de se relancer entre Rhône et Saône. Mais son temps de jeu restreint l'a poussé à quitter l'OL cet hiver. "J’ai joué un peu malgré tout mais pas autant que ce que je voulais. Je souhaitais rejoindre un club avec beaucoup de temps de jeu. Je suis un attaquant et j’ai vraiment besoin d’être sur le terrain. Je sais, ça peut être difficile et ça n’arrivera pas tout le temps. À Lyon, c’était un moment difficile pour moi et je voulais changer d’état d’esprit pour me faire une nouvelle place", a-t-il reconnu.

Après avoir peut-être disputé ses 9 dernières minutes sous les couleurs lyonnaises, le 20 décembre dernier contre... Nantes, Kadewere a déjà inscrit deux buts en Coupe de France face à Pau et connu sa première titularisation en L1, dimanche dernier contre Clermont.