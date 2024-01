OL - Mercato : Kadewere rejoint en prêt le FC Nantes

Tino Kadewere face à Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir prolongé une saison à l’OL, Tino Kadewere a pris la direction du FC Nantes. L’attaquant zimbabwéen est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison chez les Canaris.

Le premier départ de l’hiver à l’OL est à mettre au crédit de Tino Kadewere. À 26 ans, l’attaquant va tenter de relancer sa carrière après des dernières saisons compliquées, que ce soit entre Rhône et Saône ou lors de son prêt à Majorque la saison dernière. Ayant rejoint Nantes mercredi matin, Kadewere a passé sa visite médicale sans encombre et vient de s’engager avec le club nantais jusqu’à la fin de la saison. Les Canaris disposent d’une option d’achat dans ce prêt de six mois en cas de maintien en Ligue 1 tandis que l'OL possède un intéressement de 25% en cas d’un éventuel futur transfert.

Un doublé contre Saint-Étienne qui restera gravé

Alors qu’il était en fin de contrat à l’issue de la saison, Tino Kadewere a prolongé d’une saison son contrat à l’OL afin de permettre au club de pouvoir toucher un petit pécule en cas de départ à Nantes ou ailleurs l’été prochain. Un geste de classe de la part du Zimbabwéen qui a disputé 64 rencontres sous le maillot lyonnais pour onze buts. Mais c’est avant tout son doublé dans le derby contre Saint-Étienne qui restera dans la mémoire des supporters qui ont toujours salué son professionnalisme malgré des performances en-dedans ces deux dernières années en raison notamment de certains problèmes extra sportifs.