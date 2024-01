OL : double séance ce jeudi pour les joueurs de Pierre Sage

Maxence Caqueret et Corentin Tolisso à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ayant repris les séances depuis dimanche, les joueurs de l’OL avaient fait relâche pour la nouvelle année. Ils ont depuis repris le chemin de l’entraînement avec notamment une double dose ce jeudi.

Quand le CA Pontarlier a repris l’entraînement mercredi dernier et a disputé un match amical durant le week-end pour préparer au mieux son 32e de finale de Coupe de France, l’OL n’a repris que le 31 décembre. Ayant fini le championnat le 20 décembre, les Lyonnais ont eu le droit à une dizaine de jours de repos avant de remettre le bleu de chauffe pour la nouvelle année. Sur fond de mercato, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pris possession des terrains du GOLTC au lendemain du passage à 2024. Si la Ligue 1 n’est de retour que le dimanche 14 janvier avec un déplacement au Havre, la seconde partie de saison de l’OL débute dès dimanche à Besançon. Après une coupure de 10 jours, l’heure est donc de remettre la machine en route pour ne pas tomber dans le piège franc-comtois.

Pour ce faire, Pierre Sage a concocté une double séance ce jeudi pour ses joueurs afin de monter en régime que ce soit physiquement et techniquement. Une nouvelle séance aura lieu vendredi dans l’après-midi après que l’entraîneur lyonnais et un joueur se soient présentés pour la première fois en 2024 devant les journalistes pour la conférence de presse d’avant Coupe de France. Peut-être l’occasion de voir les premiers pas de Lucas Perri et Adryelson comme joueurs de l’OL. Les deux Brésiliens, arrivés mardi, n’ont toujours pas été officialisés par le club lyonnais.